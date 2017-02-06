تنقلت إلى ميلة وخنشلة وباتنة وبشار "راديوز" تتضامن وتساعد عائلات الدركيين ضحايا انفجار نفق الشفة

في إطار سياستها التضامنية والإنسانية، قطعت جمعية "راديوز" آلاف الكيلومترات للتضامن ومساعدة وتقديم واجب العزاء لعائلات الدركيين ضحايا الانفجار الذي وقع مؤخرا بورشة عمل نفق بمنطقة الشفة الواقعة بين ولايتي البليدة والمدية، في حادث أليم تزامن وقيام عناصر الدرك الوطني، رحمهم الله، بواجبهم الوطني.

وقد تقاسم وفد جمعية "راديوز" أجواء مؤثرة مع عائلات الضحايا وقدم أوسمة استحقاق وشهادات شرفية ومساعدات مادية إضافة لتكريمات أخرى لعائلات الشهداء الأربعة. وعبر رئيس الجمعية قادة شافي عن اعتزازه بجهود وتضحيات أفراد الجيش والدرك والشرطة وتفانيهم في أداء الواجب المهني، معتبرا تضامن جمعية "راديوز" عملا بسيطا مع هذه العائلات التي قدمت أبناءها خدمة للجزائر.