فشل في سحبها من القنصلية ومن وزارة الداخلية نكاز يطارد استمارات الترشح بين باريس والجزائر

قال الناشط السياسي رشيد نكاز، الثلاثاء، أنه حرم من استمارات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة كنائب عن الجالية بفرنسا، وذلك بكل من قنصلية الجزائر بباريس وبوزارة الداخلية.

وأكد نكاز على صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أنه توجه الثلاثاء إلى مقر وزارة الداخلية للحصول على استمارات الترشح، لكن طلبه رفض بعد يومين من تلقي نفس الرد من القنصلية الجزائرية بباريس.

وأعلن هذا الناشط المثير للجدل، أنه ينوي دخول سباق التشريعيات كممثل للجالية بفرنسا في قائمة حرة، وذلك بعد ترشحه سابقا للانتخابات الرئاسية في فرنسا والجزائر.

وهدد نكاز باللجوء إلى القضاء، في حال رفض منحه استمارات الترشح، من أجل جمع التوقيعات قبل نهاية الآجال القانونية في 4 مارس القادم.

ويشار إلى أن نكاز تنازل عام 2013 عن جنسيته الفرنسية، من أجل دخول سباق الرئاسيات وهو حاليا مقيم بفرنسا.