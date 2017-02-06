حجز قناطير من الموز والفواكه الإستوائية المهربة من تونس بخنشلة

حجزت وحدات الدرك الوطني، بخنشلة، مساء الإثنين، كميات معتبرة من الفواكه الإستوائية المهربة من تونس باتجاه الأراضي الجزائرية، على غرار الموز، والأناناس، والكيوي حيث تم توقيف 3 أشخاص، وحجز أربع مركبات، خلال عمليتين منفصلتين بكل من المنطقة الجنوبية سيار، ومدينة الحامة.

العملية الأولى، تمت إثر معلومات بشأن التخطيط لعملية نقل كميات معتبرة من البضاعة الأجنبية القادمة من تونس، مرورا بإقليم ولاية خنشلة، وعلى الفور تم نصب كمين أسفر عن توقيف ثلاث مركبات، ببلدية الحامة، في حدود الساعة الثانية والنصف من صباح أمس الأول، وتوقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم ما بين 29 سنة و40 سنة، حيث عثر رجال الدرك بعد تفتيش المركبتين على 1280 علبة كارتونية من فاكهة الكيوي، و10 علب كارتونية أخرى من فاكهة الأنانس، تفوق قيمتها المالية 597 مليون، كما تمكنت فرقة تبردقة بششار، للدرك الوطني، في نفس الوقت، من توقيف شاحنة نفعية، بمنطقة سيار، وعلى متنها 24 قنطارا من فاكهة الموز، تتعدى قيمتها المالية، 199 مليون، والتي تمكن صاحبها من الفرار، لتفتح مصالح الدرك تحقيقا في الأمر، على أن يحال المتورطون اليوم على العدالة.