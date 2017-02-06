أعلن والي تندوف، مرموري أمومن، الثلاثاء،عن قرب فتح معبر حدودي بري بين الجزائر وموريتانيا، سيتم بعد اجتماع اللجنة المشتركة، وهي الخطوة التي من شأنها إحداث حركية تنموية كبيرة بالمنطقة وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد موطئ قدم بالسوق الموريتانية.
وجاء هذا الإعلان على هامش انطلاق فعاليات موسم "جاكن الأبر" في طبعته لسنة 2017 ، وهي التظاهرة التي تُشرف على تنظيمها جمعية "جاكن الأبر" للثقافة والتراث، حيث شهدت في طبعتها لهذه السنة مشاركة وفود من الصحراء الغربية، موريتانيا، مالي، السعودية، وبحضور عديد الفرق الفلكلورية من عدة ولايات.
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عمار تواقين
أعلن والي تندوف، مرموري أمومن، الثلاثاء،عن قرب فتح معبر حدودي بري بين الجزائر وموريتانيا، سيتم بعد اجتماع اللجنة المشتركة، وهي الخطوة التي من شأنها إحداث حركية تنموية كبيرة بالمنطقة وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد موطئ قدم بالسوق الموريتانية.
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وجاء هذا الإعلان على هامش انطلاق فعاليات موسم "جاكن الأبر" في طبعته لسنة 2017 ، وهي التظاهرة التي تُشرف على تنظيمها جمعية "جاكن الأبر" للثقافة والتراث، حيث شهدت في طبعتها لهذه السنة مشاركة وفود من الصحراء الغربية، موريتانيا، مالي، السعودية، وبحضور عديد الفرق الفلكلورية من عدة ولايات.