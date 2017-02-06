كادت جريمة قتل راح ضحيتها الشاب "م. عيسى"، بمدينة إن أمناس ولاية إيليزي ليلة الإثنين، أن تتسبب في معركة عائلية وحدوث ما لا تحمد عقباه، بين عائلتي القاتل والمقتول، لولا تدخل أفراد الأمن الذين حالوا دون وقوع أي انزلاق خطيرة.
جريمة القتل، حسب مصادر مطلعة لـ "الشروق"، تعود إلى مساء السبت بحي الوئام بمدينة إن أمناس، أثناء حفل زفاف، حيث نشب بين الضحية والجاني المفترض شجار، سببه قضية اجتماعية، قبل أن يتطور الشجار إلى عراك بالأيدي، ليستل القاتل خنجرا طعن به الضحية، فأرداه قتيلا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة لإيقاف القاتل واقتياده إلى مقر أمن الدائرة.
وفي صباح اليوم الموالي، تجمع العشرات من عائلة الضحية على متن عدد من سيارات الدفع الرباعي، حاملين معهم أسلحة بيضاء وهراوات، وكانوا سيتجهون إلى الحي الذي تقع فيه عائلة القاتل، للانتقام وأخذ ثأر القتيل، لكن تدخل عناصر الأمن الوطني كان في الوقت المناسب، حيث أقام أفراد الشرطة حزاما أمنيا، منعوا فيه بشكل مرن توجه الشباب الغاضبين إلى عائلة القاتل، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي انزلاق، كما قامت الشرطة بالاتصال بأعيان وكبار المنطقة، وكذا رئيسي البلدية والدائرة، وذلك من أجل التدخل لتهدئة الأمور، بحيث تم عقد جلسة صلح بين العائلتين بمقر البلدية، بحضور الأعيان وكبار العائلتين، وتعهدوا بتهدئة الأمور، وعدم تكرار مثل هذه الشجارات، كما تعهدوا بالعمل على أن يتحلى الشباب من كلا العائلتين بضبط النفس، وعدم الانسياق إلى مثل هذه الأمور، وقد تم تحرير محضر تضمن كل ما تم الاتفاق عليه. ومن جهة أخرى، وبمقر أمن دائرة إن أمناس، تم التحقيق مع المتهم في قضية قتل الشاب (ت. ا)، قبل أن يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أمناس، الذي قام بدوره بتحويله أمام قاضي التحقيق، ليصدر في حقه أمر بالإيداع بالحبس الاحتياطي، أين تم نقله إلى مؤسسة إعادة التربية بإيليزي.
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فتنة عروشية بإن أمناس بسبب جريمة قتل
م. روابح
كادت جريمة قتل راح ضحيتها الشاب "م. عيسى"، بمدينة إن أمناس ولاية إيليزي ليلة الإثنين، أن تتسبب في معركة عائلية وحدوث ما لا تحمد عقباه، بين عائلتي القاتل والمقتول، لولا تدخل أفراد الأمن الذين حالوا دون وقوع أي انزلاق خطيرة.
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جريمة القتل، حسب مصادر مطلعة لـ "الشروق"، تعود إلى مساء السبت بحي الوئام بمدينة إن أمناس، أثناء حفل زفاف، حيث نشب بين الضحية والجاني المفترض شجار، سببه قضية اجتماعية، قبل أن يتطور الشجار إلى عراك بالأيدي، ليستل القاتل خنجرا طعن به الضحية، فأرداه قتيلا، قبل أن يتدخل عناصر الشرطة لإيقاف القاتل واقتياده إلى مقر أمن الدائرة.
وفي صباح اليوم الموالي، تجمع العشرات من عائلة الضحية على متن عدد من سيارات الدفع الرباعي، حاملين معهم أسلحة بيضاء وهراوات، وكانوا سيتجهون إلى الحي الذي تقع فيه عائلة القاتل، للانتقام وأخذ ثأر القتيل، لكن تدخل عناصر الأمن الوطني كان في الوقت المناسب، حيث أقام أفراد الشرطة حزاما أمنيا، منعوا فيه بشكل مرن توجه الشباب الغاضبين إلى عائلة القاتل، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي انزلاق، كما قامت الشرطة بالاتصال بأعيان وكبار المنطقة، وكذا رئيسي البلدية والدائرة، وذلك من أجل التدخل لتهدئة الأمور، بحيث تم عقد جلسة صلح بين العائلتين بمقر البلدية، بحضور الأعيان وكبار العائلتين، وتعهدوا بتهدئة الأمور، وعدم تكرار مثل هذه الشجارات، كما تعهدوا بالعمل على أن يتحلى الشباب من كلا العائلتين بضبط النفس، وعدم الانسياق إلى مثل هذه الأمور، وقد تم تحرير محضر تضمن كل ما تم الاتفاق عليه. ومن جهة أخرى، وبمقر أمن دائرة إن أمناس، تم التحقيق مع المتهم في قضية قتل الشاب (ت. ا)، قبل أن يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة إن أمناس، الذي قام بدوره بتحويله أمام قاضي التحقيق، ليصدر في حقه أمر بالإيداع بالحبس الاحتياطي، أين تم نقله إلى مؤسسة إعادة التربية بإيليزي.