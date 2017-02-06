أكد عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين أمام الكونغرس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب التقشف المالي الذي فرض على موازنته لسنوات عديدة والحروب التي أنهكته على مدى العقدين الأخيرين.
وسبق لهؤلاء القادة أن عرضوا وجهة نظرهم هذه على الرئيس دونالد ترامب، الذي اقتنع بها واعدا إياهم بـ"إعادة بناء" الجيش عن طريق زيادة مخصصاته، بعدما كانت النفقات العسكرية خضعت للتقشف في عهد باراك أوباما.
ولكن إقناع ترامب لوحده لا يكفي، إذ يتحتم عليهم إقناع الكونغرس أيضا لأنه هو من يمسك في النهاية بالموازنة.
وقال الجنرال ستيفن ويلسون نائب قائد سلاح الجو خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن الأسطول الجوي الأمريكي وعناصره الـ311 ألفا هو اليوم "الأصغر حجما والأقدم سنا والأقل عملانية في تاريخنا"، في إشارة إلى عديد هذا السلاح ومتوسط عمر عتاده وعدد طائراته القابلة للاستخدام.
وأضاف أن طياري المقاتلات والطائرات الحربية "يقومون بما معدله 10 طلعات و14 ساعة طيران شهريا وهذا ضئيل للغاية".
من جهته قال الأميرال بيل موران نائب قائد سلاح البحرية "لدينا طائرات هورنيت حربية كان مفترضا في الأصل أن تطير ستة آلاف ساعة ونحن ندفعها نحو الثمانية آلاف والتسعة آلاف ساعة".
وأضاف "خلال يوم اعتيادي في البحرية يكون هناك ما بين 25 إلى 30 في المئة من طائراتنا في المراجعة أو الصيانة".
وخلال الجلسة أكد الضباط أن مطالبتهم بتمويلات إضافية لا تعني أنهم لا يؤيدون الاقتصاد في النفقات حيث يمكن ذلك.
وذكر الضباط أعضاء اللجنة النيابية بأن سلاحي البر والجو يؤيدان إغلاق عدد من القواعد العسكرية في أنحاء مختلفة من البلاد، لأنهما يعتبرانها بدون جدوى ولكن الكونغرس يرفض إغلاقها.
وكانت إدارة أوباما استفادت من سحب القوات الأمريكية كليا من العراق وجزئيا من أفغانستان لخفض النفقات العسكرية.
ولكن حتى مع هذا الخفض فإن ميزانية البنتاغون لا تزال تشكل 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي حوالى 600 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الأولى عالميا بفارق شاسع عن موازنات بقية الجيوش في العالم.
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حسب ما قاله قادة عسكريون أمام الكونغرس
الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب التقشف
سكاي نيوز عربية
أكد عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين أمام الكونغرس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي في حالة مزرية بسبب التقشف المالي الذي فرض على موازنته لسنوات عديدة والحروب التي أنهكته على مدى العقدين الأخيرين.
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وسبق لهؤلاء القادة أن عرضوا وجهة نظرهم هذه على الرئيس دونالد ترامب، الذي اقتنع بها واعدا إياهم بـ"إعادة بناء" الجيش عن طريق زيادة مخصصاته، بعدما كانت النفقات العسكرية خضعت للتقشف في عهد باراك أوباما.
ولكن إقناع ترامب لوحده لا يكفي، إذ يتحتم عليهم إقناع الكونغرس أيضا لأنه هو من يمسك في النهاية بالموازنة.
وقال الجنرال ستيفن ويلسون نائب قائد سلاح الجو خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن الأسطول الجوي الأمريكي وعناصره الـ311 ألفا هو اليوم "الأصغر حجما والأقدم سنا والأقل عملانية في تاريخنا"، في إشارة إلى عديد هذا السلاح ومتوسط عمر عتاده وعدد طائراته القابلة للاستخدام.
وأضاف أن طياري المقاتلات والطائرات الحربية "يقومون بما معدله 10 طلعات و14 ساعة طيران شهريا وهذا ضئيل للغاية".
من جهته قال الأميرال بيل موران نائب قائد سلاح البحرية "لدينا طائرات هورنيت حربية كان مفترضا في الأصل أن تطير ستة آلاف ساعة ونحن ندفعها نحو الثمانية آلاف والتسعة آلاف ساعة".
وأضاف "خلال يوم اعتيادي في البحرية يكون هناك ما بين 25 إلى 30 في المئة من طائراتنا في المراجعة أو الصيانة".
وخلال الجلسة أكد الضباط أن مطالبتهم بتمويلات إضافية لا تعني أنهم لا يؤيدون الاقتصاد في النفقات حيث يمكن ذلك.
وذكر الضباط أعضاء اللجنة النيابية بأن سلاحي البر والجو يؤيدان إغلاق عدد من القواعد العسكرية في أنحاء مختلفة من البلاد، لأنهما يعتبرانها بدون جدوى ولكن الكونغرس يرفض إغلاقها.
وكانت إدارة أوباما استفادت من سحب القوات الأمريكية كليا من العراق وجزئيا من أفغانستان لخفض النفقات العسكرية.
ولكن حتى مع هذا الخفض فإن ميزانية البنتاغون لا تزال تشكل 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي حوالى 600 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الأولى عالميا بفارق شاسع عن موازنات بقية الجيوش في العالم.