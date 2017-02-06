في اتصال هاتفي دام 45 دقيقة.. ترامب وأردوغان يتباحثان أهم القضايا الدولية والإقليمية

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية، مساء الثلاثاء، المنطقة الآمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت المصادر، أن أردوغان لفت خلال الاتصال إلى أهمية مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ووقف دعم الولايات المتحدة ومساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

هذا وفقد أكد ترامب دعم بلاده لتركيا بوصفها شريكا استراتيجيا وحليفا في (حلف شمال الأطلسي) "الناتو"، معربا عن ترحيب بلاده بالمساهمات التي تقدمها أنقرة للحملة ضد تنظيم "داعش".

واتفقا الزعيمين على التحرك بشكل مشترك في الباب والرقة بسوريا.

كما أعرب الرئيس الأمريكي، حسب ذات المصدر عن رغبته في تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا وتوثيق التعاون بينهما في القضايا الإقليمية، كما بحث الزعيمان الخطوات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

هذا وأشارا الرئيسان أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو سيصل تركيا الأربعاء في أول زيارة خارجية له، يبحث خلالها مع المسؤولين الأتراك عددًا من القضايا على رأسها منظمتي "ب ي د" و"فتح الله غولن".

وأشارت الأناضول أن الإتصال الهاتفي تم في أجواء إيجابية للغاية واستمر حوالي 45 دقيقة، وغلب عليه الحديث حول التحالف والتعاون الوثيق.

واتفق الزعيمان على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الاتصال الهاتفي مدرج على أجندة زعيمي البلدين.