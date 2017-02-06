مقتل جنديين تركيين وإصابة 15 في سوريا

أعلن الجيش التركي، الأربعاء، أن جنديين قتلا وأصيب 15 آخرون بإصابات طفيفة في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم داعش في شمال سوريا.

وأوضح الجيش التركي في بيان أن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم القوات المسلحة التركية سيطروا على تلال استراتيجية تطل على مدينة الباب الخاضعة للتنظيم المتشدد بعد عمليات خلال الليل.

ويأتي هذا التقدم للجيش الحر بعد سيطرته على منطقتي الجبل والمشفى والسكن الشبابي، مع استمرار المعارك مع تنظيم "داعش".

وأكدت مصادر عسكرية في الجيش الحر لـ"سكاي نيوز عربية"، بدء فصائل غرفة عمليات "درع الفرات" هجوما واسعا على الباب من عدة محاور، بهدف السيطرة على المدينة.