تبقى الأجواء غير المستقرة تميز الولايات الشرقية للوطن هذا الخميس، حيث ستكون مرفقة برياح قوية تصل شدتها 70 كلم/سا مع توقع استمرار تساقط الأمطار وتهاطل الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم، في حين يتوقع أن يمتد التهاطل ليشمل مرتفعات بعض الولايات الوسطى كتيزي وزو والبويرة في انتظار أن يعود الاستقرار على فترات تدريجيا ابتداء من الجمعة. كما حذرت النشرية من بلوغ أمواج البحر عبر عدد من الولايات 7 أمتار.
وتشير النماذج الرقمية للطقس إلى أن الثلوج المرتقبة سيتراوح سمكها ما بين 15 و20 سم وسيتجاوز محليا 30 سم، وذلك خلال مدة صلاحية النشرية الخاصة الممتدة انطلاقا من أمسية الأربعاء إلى غاية منتصف اليوم. كما يتوقع أن يشتد تساقط الأمطار طيلة الفترة إلى غاية صبيحة الجمعة في الساعة الثالثة صباحا، لتصل كمياتها على الولايات الشرقية 70 ملم مع انتظار تسجل فترات من الصحو ابتداء من الجهة الوسطى ثم الشرقية ابتداء من ظهيرة السبت، في وقت استثنى هذا الاضطراب الولايات الغربية للوطن التي تعيش استقرارا في الطقس.
أما بخصوص درجات الحرارة، فستتراوح طيلة الفترة ما بين 10 إلى 16 درجة مئوية بالسواحل، وما بين 4 و15 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تبقى محافظة على معدلها الفصلي بالجنوب.. والله أعلم.
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ثلوج ورياح قوبة بالشرق.. وعودة الصفاء بالوسط والغرب
راضية. م
تبقى الأجواء غير المستقرة تميز الولايات الشرقية للوطن هذا الخميس، حيث ستكون مرفقة برياح قوية تصل شدتها 70 كلم/سا مع توقع استمرار تساقط الأمطار وتهاطل الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم، في حين يتوقع أن يمتد التهاطل ليشمل مرتفعات بعض الولايات الوسطى كتيزي وزو والبويرة في انتظار أن يعود الاستقرار على فترات تدريجيا ابتداء من الجمعة. كما حذرت النشرية من بلوغ أمواج البحر عبر عدد من الولايات 7 أمتار.
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وتشير النماذج الرقمية للطقس إلى أن الثلوج المرتقبة سيتراوح سمكها ما بين 15 و20 سم وسيتجاوز محليا 30 سم، وذلك خلال مدة صلاحية النشرية الخاصة الممتدة انطلاقا من أمسية الأربعاء إلى غاية منتصف اليوم. كما يتوقع أن يشتد تساقط الأمطار طيلة الفترة إلى غاية صبيحة الجمعة في الساعة الثالثة صباحا، لتصل كمياتها على الولايات الشرقية 70 ملم مع انتظار تسجل فترات من الصحو ابتداء من الجهة الوسطى ثم الشرقية ابتداء من ظهيرة السبت، في وقت استثنى هذا الاضطراب الولايات الغربية للوطن التي تعيش استقرارا في الطقس.
أما بخصوص درجات الحرارة، فستتراوح طيلة الفترة ما بين 10 إلى 16 درجة مئوية بالسواحل، وما بين 4 و15 درجة بالمناطق الداخلية، في حين تبقى محافظة على معدلها الفصلي بالجنوب.. والله أعلم.