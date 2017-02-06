اعترضا السيارة التي كانت على متنها شابان يختطفان فتاة معاقة ويحتجزانها لممارسة الرذيلة بباتنة

أوقفت مصالح الدرك الوطني للمجموعة الولائية للدرك بباتنة، الأربعاء، شابين واسترجعت سيارة مسروقة من حي كشيدة، غرب مدينة باتنة.

كان شابان، على متن سيارة نقل جماعي "جي 9" مدججين بأسلحة بيضاء، سيوف، طاردا سيارة سياحية، كان على متنها سائقها وشابة معاقة، في الرابعة والعشرين من العمر، قبل أن يقوما باعتراض سبيلها بطريقة هوليودية، ويعتديا على السائق بأسلحة بيضاء، استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يجرداه من سيارته ويختطفا الفتاة التي كانت على متنها نحو وجهة مجهولة.

وفور تلقي الشكوى من سائق السيارة المعتدى عليه، شرعت وحدات الدرك الوطني في عمليات بحث وتفتيش طيلة الليل، وإلى غاية فجر الأربعاء، حيث تمكن عناصر الدرك الوطني من رصد السيارة قرب مرأب مهجور قرب بلدية المعذر، ثم مداهمة المكان حيث عثر على الفتاة والأسلحة البيضاء والشابين المعتديين.

وأكدت الفتاة المعاقة أنها طلبت من سائق السيارة الأولى نقلها إلى منزل بحي كشيدة قبل أن يتم مهاجمته، واختطافها عنوة، مشيرة إلى أن الشابين المعتديين قاما بالاعتداء الجنسي عليها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض طيلة ليلة الأربعاء. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات مع الشابين المسبوقين عن تهمة السرقة الموصوفة باستعمال أسلحة بيضاء واختطاف شابة واحتجازها عنوة بغرض الاعتداء تمهيدا لتحويل ملفيهما على الجهات القضائية لدى محكمة باتنة وسط تذمر من سكان المدينة الذين استهجنوا هذا العمل الإجرامي.