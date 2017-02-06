تغيرات على واجهات حافلات الكتب وتجنيد مكتبيين محترفين 63 فرقة للمكتبات المتنقلة تجوب قرى ومداشر بومرداس

تحت شعار "القراءة غذاء للروح والعقل، نور الحياة وازدهار الأمم" تنظم مديرية الثقافية لولاية بومرداس برنامجا لصالح أطفال مدارس قرى ومداشر ولاية بومرداس للمكتبات المتنقلة حسبما أفاد مدير الثقافة جمال فوغالي، الذي أكد أن برنامج المكتبات المتنقلة يستمر ليشمل الحدائق العمومية والمنتزهات التي تقصدها العائلات بغية إيصال الكتب للأطفال وتشجيع الناشئة على القراءة خاصة مع برنامج تحدي القراءة الذي يستهدف تشجيع المطالعة وترسيخ ثقافة الكتاب في المدارس الجزائرية.

في هذا السياق كشف فوغالي أن برنامج المكتبات المتنقلة للولاية شمل 63 فرقة جابت 20 مؤسسة تربوية في المدن الصغيرة والقرى النائية للولاية وتم تنظيم استطلاع بين تلاميذ المدارس حول التحسينات الواجب إدخالها على هذه المكتبات فتم الاتفاق على تغير واجهات الشاحنات التي تنقل الكتب لإعطائها مظهر مكتبة حقيقية بكامل التجهيزات التي يحتاجها الأطفال بما في ذلك طاقم من المكتبيين المتخصصين للإشراف على توجيه التلاميذ والأطفال وتقديم الخدمات الأزمة.

وأضاف المتحدث أن برنامج شهري فيفري ومارس يشمل 13 مؤسسة تربوية و10 دوائر من الولاية ستعرف زيارة قافلة الكتب المتنقلة قصد استهداف أكبر شريحة ممكنة. هذا وتتوفر المكتبة المتنقلة على: 4677 كتاب (أطفال وكبار) في مختلف المجالات كالأدب، التاريخ، الاقتصاد، العلوم، قصص للأطفال.....إلخ.

وأضاف فوغالي أن مديرية الثقافة لولاية بومرداس وزعت سنة 2016 (14439 كتاب) استفادت منها بعض المؤسسات والهيئات العمومية على مستوى 12 بلدية في انتظار تغطية باقي المكتبات الريفية المنجزة من خلال البرنامج القطاعي لمديرية الثقافة وهي ثلاث مكتبات: مكتبة كدية لعرايس ببلدية لقاطة، مكتبة بن مرزوقة ببلدية بودواو، ومكتبة قرية عمر ببلدية برج منايل.