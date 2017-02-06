في قرار كان متوقعا بالنظر إلى تراكمات البرنامج التلفزيوني خلال 5 سنوات "وافعلوا الخير" يعجّل بميلاد.."مؤسسة الشروق الخيرية"!

وأخيرا، بات للعمل الخيري عنوان جديد، وكبير، ومحترم، اسمه مؤسسة "الشروق الخيرية"، في قرار كان متوقعا بالنظر إلى كثير من المعطيات، وفي خرجة انتظرها العديد من فاعلي الخير والمحتاجين، فكرة المؤسسة ليست وليدة اليوم أو مشروع لحظة عابرة وإنما جاءت بناء على تراكمات خلقها برنامج "وافعلوا الخير" على شاشة "الشروق" وعجل بها اهتمام المواطنين والمشاهدين ببناء صرح جديد يمثل حلقة الوصل بين فاعل الخير والمستفيد الحقيقي منه، القائم على نشر فكرة التضامن والمحتاج الفعلي!

وبحسب ما أورده الأستاذ رشيد فضيل، وهو المشرف والمعد الدائم لبرنامج "وافعلوا الخير" وصاحب فكرة المؤسسة رفقة الشيخ فيزازي بغدادي، فإن التوجه نحو "مأسسة" عمل الخير فرضته معطيات كثيرة، أبرزها عدم قدرة البرنامج التلفزيوني على استيعاب العدد الكبير من فاعلي الخير ومن المحتاجين للتضامن على حدّ سواء، حيث كان لابد من مؤسسة، لها اسم صريح وعنوان واضح، وحساب بريدي معروف للجميع، من أجل القفز نحو مرحلة جديدة، قبل أن يوضح: "المؤسسة ستكون مثل بقية المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال، حيث يحلو لنا التنافس من أجل منح التضامن أبعادا اجتماعية أكبر، علما أننا نضع منذ البداية، المؤسسة بكل ما فيها وعليها رهن إشارة من يريد المساعدة والانضمام، سنكون واضحين تماما، حساباتنا المالية لن نخفيها، مستعدون للمحاسبة على كل شيء، وقبل محاسبة العباد، نحن خاضعون لمحاسبة رب العباد، زيادة على ذلك، سنحرص على إثبات ما تفعله الشروق الخيرية ميدانيا، من خلال متابعة الحالات التي نقدم لها المساعدة وكيفية تغير حياتها بعد ذلك".

يشار أن الحلقات المقبلة من برنامج "وافعلوا الخير" ستتضمن شرحا كافيا ووافيا لطرق التواصل مع المؤسسة وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، كما أن المؤسسة ستضع تحت تصرف الجميع، فريقا كاملا ومتخصصا وظيفته الحرص على التواصل وضمان العمل المتقن والجيد.

لتقديم المساعدات، الحساب الجاري لمؤسسة الشروق الخيرية

Ccp 21002681/26