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في قرار كان متوقعا بالنظر إلى تراكمات البرنامج التلفزيوني خلال 5 سنوات
"وافعلوا الخير" يعجّل بميلاد.."مؤسسة الشروق الخيرية"!
- رشيد فضيل:"سنضع جميع الحسابات المالية رهن إشارة المتبرعين لضمان الشفافية"
وأخيرا، بات للعمل الخيري عنوان جديد، وكبير، ومحترم، اسمه مؤسسة "الشروق الخيرية"، في قرار كان متوقعا بالنظر إلى كثير من المعطيات، وفي خرجة انتظرها العديد من فاعلي الخير والمحتاجين، فكرة المؤسسة ليست وليدة اليوم أو مشروع لحظة عابرة وإنما جاءت بناء على تراكمات خلقها برنامج "وافعلوا الخير" على شاشة "الشروق" وعجل بها اهتمام المواطنين والمشاهدين ببناء صرح جديد يمثل حلقة الوصل بين فاعل الخير والمستفيد الحقيقي منه، القائم على نشر فكرة التضامن والمحتاج الفعلي!
وبحسب ما أورده الأستاذ رشيد فضيل، وهو المشرف والمعد الدائم لبرنامج "وافعلوا الخير" وصاحب فكرة المؤسسة رفقة الشيخ فيزازي بغدادي، فإن التوجه نحو "مأسسة" عمل الخير فرضته معطيات كثيرة، أبرزها عدم قدرة البرنامج التلفزيوني على استيعاب العدد الكبير من فاعلي الخير ومن المحتاجين للتضامن على حدّ سواء، حيث كان لابد من مؤسسة، لها اسم صريح وعنوان واضح، وحساب بريدي معروف للجميع، من أجل القفز نحو مرحلة جديدة، قبل أن يوضح: "المؤسسة ستكون مثل بقية المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال، حيث يحلو لنا التنافس من أجل منح التضامن أبعادا اجتماعية أكبر، علما أننا نضع منذ البداية، المؤسسة بكل ما فيها وعليها رهن إشارة من يريد المساعدة والانضمام، سنكون واضحين تماما، حساباتنا المالية لن نخفيها، مستعدون للمحاسبة على كل شيء، وقبل محاسبة العباد، نحن خاضعون لمحاسبة رب العباد، زيادة على ذلك، سنحرص على إثبات ما تفعله الشروق الخيرية ميدانيا، من خلال متابعة الحالات التي نقدم لها المساعدة وكيفية تغير حياتها بعد ذلك".
يشار أن الحلقات المقبلة من برنامج "وافعلوا الخير" ستتضمن شرحا كافيا ووافيا لطرق التواصل مع المؤسسة وتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، كما أن المؤسسة ستضع تحت تصرف الجميع، فريقا كاملا ومتخصصا وظيفته الحرص على التواصل وضمان العمل المتقن والجيد.
لتقديم المساعدات، الحساب الجاري لمؤسسة الشروق الخيرية
Ccp 21002681/26
SoloDZ2017/02/08 على 21:421
ربي يوفق ويسهل ويجعل العملية برمتها في ميزان حسنات كل المشاركين فيها سواء بالعمل كل من موقعه والمحسنين طبعا والجميع بدون استثناء وان شاء الله تكون هذه المبادرة قدوة ومحفز لمبادرات مماثلة اخرى موسعة من اجل مجتمع متضامن متماسك متآخي طيب مبارك في بلاده الطيبة المباركة و الله يهدي المسؤولين المتقاعسين عن آداء عملهم والفاسدين وغيرهم من المتسببين في مآسي المواطنين بمختلف الاشكال بسبب فسادهم وعجزهم وفشلهم وتمسكهم بمنصبهم رغم اخفاقهم ولم يبقى الا العمل التضامني من اجل انقاذ المحتاجين تعويضا لغياب الدولة
يوميات مغترب - اللهم بارك 2017/02/08 على 22:402
ما شاء الله عمل و مبادرة ممتازة الله يتقبل و يبارك فيها ... يا حبذا لو يتم التركيز على ما يكون وقف لله كبناء مستشفى لامراض الاطفال او دار ايتام او عجزة او مراكز تكوين للشباب في مختلف المهن الشريفة مع تعهد برد المال ليستفيد منه اخرون او فرع خاص لتزويج الشباب و تعليمهم المهن الفعالة الايجابية ...