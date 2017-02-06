حصد الفيلم القصير "قنديل البحر" للمخرج الفرانكو جزائري داميان أونوري قبل يومين في باريس جائزة أفضل فيلم قصير في ختام الطبعة الـ22 لمهرجان "نظرات على سينما العالم" وسط مشاركة عديد الأفلام العربية والأجنبية.
وتوّج الفيلم الطويل"أفراح صغيرة" للمغربي محمد الشريف الطريبق والوثائقي "جنبا إلى جنب" للايطالي يانيك كازانوفا و"تعميد النار" للفرنسي جيروم كليمنت وليز بجوائز المهرجان الذي جرت فعالياته بين 27 جانفي و5 فيفري الجاري بباريس.
ويعالج فيلم "قنديل البحر" الذي اعتمد على سيناريو مشترك بين المخرج والممثلة الجزائرية عديلة بن ديمراد وضعية المرأة من خلال استلهام خيالي لقصة نفيسة التي تتعرض للضرب حتى الموت من قبل مجموعة من الشباب أثناء السباحة بعيدا عن العيان.
واستقبل النقاد فيلم "قنديل البحر" بحفاوة لدى عرضه في أسبوعي المخرجين بمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية الـ 69 وخلال "أيام بجاية السينمائية" في شهر سبتمبر 2016.
وسبق لفيلم داميان ونوري أن عرض في مهرجان الفيلم القصير بساو باولو (البرازيل). و"فيلفيست" في هامبورغ (ألمانيا) ومهرجان الفيلم الفرانكفوني نامور (بلجيكا) وفي مهرجان سينما البحر المتوسط بمونبولييه (فرنسا) وفي مناسبات أخرى.
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قنديل البحر".. يفتك جائزة أفضل فيلم قصير في باريس
حسان. م
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
حصد الفيلم القصير "قنديل البحر" للمخرج الفرانكو جزائري داميان أونوري قبل يومين في باريس جائزة أفضل فيلم قصير في ختام الطبعة الـ22 لمهرجان "نظرات على سينما العالم" وسط مشاركة عديد الأفلام العربية والأجنبية.
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وتوّج الفيلم الطويل"أفراح صغيرة" للمغربي محمد الشريف الطريبق والوثائقي "جنبا إلى جنب" للايطالي يانيك كازانوفا و"تعميد النار" للفرنسي جيروم كليمنت وليز بجوائز المهرجان الذي جرت فعالياته بين 27 جانفي و5 فيفري الجاري بباريس.
ويعالج فيلم "قنديل البحر" الذي اعتمد على سيناريو مشترك بين المخرج والممثلة الجزائرية عديلة بن ديمراد وضعية المرأة من خلال استلهام خيالي لقصة نفيسة التي تتعرض للضرب حتى الموت من قبل مجموعة من الشباب أثناء السباحة بعيدا عن العيان.
واستقبل النقاد فيلم "قنديل البحر" بحفاوة لدى عرضه في أسبوعي المخرجين بمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية الـ 69 وخلال "أيام بجاية السينمائية" في شهر سبتمبر 2016.
وسبق لفيلم داميان ونوري أن عرض في مهرجان الفيلم القصير بساو باولو (البرازيل). و"فيلفيست" في هامبورغ (ألمانيا) ومهرجان الفيلم الفرانكفوني نامور (بلجيكا) وفي مهرجان سينما البحر المتوسط بمونبولييه (فرنسا) وفي مناسبات أخرى.