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غيغو زارت الجزائر لإصلاح ما أفسده التقرير
البرلمان الفرنسي "يتبرأ" من تصريحات نائبيه
تبرأت إليزابيت غيغو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية (البرلمان)’ مما جاء في تقرير لنائبين بهذه الغرفة’ حول الوضع العام في الجزائر خلال تقرير نشراه الشهر الماضي .
وقالت غيغو في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية "كرئيسة للجنة الشؤون الخارجية’ لست ملزمة بما قيل خلال عرض هذا التقرير والذي أخلط أهدافه". في إشارة إلى أنه كان من المفروض أن يتناول النظرة الأوروبية للعلاقات مع دول جنوب المتوسط.
وكان النائبان بالبرلمان الفرنسي غي تيسيي وجين غلافياني، قد نشرا مؤخرا، مضمون تقرير أعداه بعد مهمة دامت ستة أشهر في الجزائر، (شمل المغرب وتونس أيضا)، ورسما صورة سوداء حول مستقبل البلاد وحتى حول علاقاتها بفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهتها أصدرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بيانا لمح إلى مضمون هذا التقرير، بالتأكيد أنه تضمن تحليلات ومواقف مغرضة.
ووصلت إليزابيت غيغو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية إلى الجزائر، الأربعاء، في زيارة التقت فيها عدة مسؤولين في مقدمتهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.
وأكدت غيغو خلال استقبالها من قبل ولد خليفة "أن البرلمانيين الفرنسيين يتابعون بغاية الاهتمام جهود الجزائر في حماية السلم والأمن في المنطقة، وأن فرنسا والجزائر باعتبارهما بلدين مركزيين فإن التشاور بينهما ضروري كونهما يواجهان تحديات مشتركة وفي مقدمتها مكافحة آفة الإرهاب".
وأكدت أن "فرنسا تثمّن جهود الجزائر في إيجاد حلول سلمية ودائمة لأزمات المنطقة، مبدية على وجه الخصوص تقدير فرنسا لنجاح الجزائر في حل أزمة مالي وأن تلك الجهود جنبت البلدين انعكاسات تلك الأزمة على أمن المنطقة " كما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.
SoloDZ2017/02/08 على 21:351
في الصراحة راحة وهذا الذي يعجب القادة الروس والامريكان وغيرهم في قادة الجزائر وبزيارة المسؤولة الفرنسية يكون "الايدي الخارجية" قد اتى اكله تخيل ان لديك مصنع محط اطماع الحساد فتبدأ في القول ان مصنعك معرض للسطو وتكرر الكلام فيسمع الجميع كلامك ومن لا يريد مشاكل معك ويبريء نفسه يبتعد عنك ويبقى يحوم فقط المعني بالامر فيُكشف امره وكذلك الامر بالنسبة لبلادنا والايادي الخارجية قطر قالت مؤخرا تزامنا مع احتجاجات بجاية لست انا واليوم فرنسا بقي فقط اعلام المخزن يحوم لنكتشف ان تل ابيب عن طريق كلبها هي المعني
Mohamed - Tapis Rouge2017/02/08 على 21:582
Un Français sur dix a un parent immigré,La France compte 7,3 millions de personnes nées dans le pays mais ayant un père ou une mère étranger زيد 7.2 مليون تاع الاب او الام + لي زادو في الخارج متل najat vallaud belkacem و Manuel Valls و هدا حساب الاظفال اقل 25 سنة لم يحسب لي جدو المقترب وخاصة بدول الجنوب اروبا وشمال افريقيا لم يحسب الجزر تابع للفرنسا واليهود والمقتربين من شمال اوربا وابناء الحركة الخ وبتالي شعال كاين فرنسي français souche في 66 مليون تقريبا والو نسبة ضئيلة جدا..
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/08 على 22:183
معروفين هاد النواب في فرنسا او اي بلد اوربي انه يهود يدفع لهم المخرب لتصريحات ضد الجزائر