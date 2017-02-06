الحادثة تعد الثانية من نوعها في ظرف عشرة أيام طالبة تحاول الإنتحار بإقامة جامعية في البليدة

ترقد طالبة جامعية تبلغ 20 سنة من العمر في وضع صحي حرج، بعد إقدامها على محاولة انتحار صبيحة الأربعاء، الطالبة حسبما أفادت به مصادر "الشروق"، عثر عليها فاقدة للوعي داخل غرفتها الكائنة بالإقامة الجامعية للبنات المحاذية لجامعة لونيسي علي بالعفرون في حدود الساعة الخامسة صباحا، وتبين أنها تناولت جرعات كبيرة من دواء مضاد لفقر الدم وقارورة محلول مضاد للسعال وعلبة من المضادات الحيوية و10 أقراص من دواء مسكن للألم، ليتم نقلها على جناح السرعة نحو مستشفى العفرون.

حيث خضعت للعلاج المكثف، وأوردت مصادرنا أن الفتاة تنحدر من منطقة سيدي غيلاس بولاية تيبازة وتدرس بقسم اللغات الأجنبية. من جهتها، افتتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لتحديد دوافع محاولة انتحار الفتاة التي لا تزال مجهولة.

للإشارة، فإن الحادث يعد الثاني من نوعه في ظرف أقل من عشرة أيام، حيث حاولت طالبة جامعية تبلغ 22 سنة تدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وضع حد لحياتها داخل ذات الإقامة الجامعية للبنات نهاية جانفي الفارط، بعدما تناولت قارورة من مادة الجافيل، مرجعة سبب محاولتها الانتحار إلى ضعف نتائجها الدراسية خلال امتحانات السداسي الأول.