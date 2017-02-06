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بن غبريط ضمن قائمة "الأرندي" بتلمسان في التشريعيات
علمت "الشروق" أن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أودعت ملف ترشحها للتشريعيات، ضمن قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلسمان.
وقالت المصادر إن الوزيرة قررت دخول عالم السياسة وخوض سباق التشريعيات، من بوابة "الأرندي"، ونقلت مصادرنا عن الأمين العام لوزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، خلال اجتماع جمعه بإطارات الوزارة مؤخرا، أنه أخبرهم بأنه خلال فترة ترشح الوزيرة بن غبريط، سيتولى تسيير شؤون الوزارة.
ومعلوم أن الأمين العام للأرندي كان قد أعطى الضوء الأخضر للمكاتب الولائية لضبط قوائم المترشحين للتشريعيات.
تلميذ البشير بوكثير 2017/02/08 على 22:121
دون تعليق ياخاوتي ..
الوطني - الجزائر2017/02/08 على 22:192
على اهلنا في تلمسان ان يحتاطو ولا يعطو اصواتهم للغبريطة لانه بنجاحها في الانتخابات ستعود لوزارة التربية وتنساكم لان المناهج تم استيرادها من فرنسا بينما الجزائريين يريدون مناهج جزائرية مدعومة من الدول المتطورة الانجلو ساكسونية خاصة ... على الجزائريين في كل مكان الحذر من ذيول فرنسا حيث اذا عادو في هذه الانتخابات سوف يكون المستفيد الوحيد هي امهم فرنسا لانهم في خدمتها اكثر من الجزائر ...
أعور - alger2017/02/08 على 22:213
تلهى في داري يا شريكي ، و أنا نروح نشرك ؟؟؟ ما فهمنا والو ؟
2017/02/08 على 22:304
اذن يجب ان تستقيل من الوزاره لان الجمع بين الوزاره و منصب نائب ممنوع قانونا.
Kamel - TIPASA2017/02/08 على 22:425
من اراد العلى سهر مع الارندي ...مبروك عليك مسبقا الفوز في التشريعيلت المقبلة لانه مع الارندي الفوز مضمون حتى وان لم ينتخب عليك احد...باراك اوباما او ميركل سيخسرون الانتخابات لو ترشحو في تشريعيات الجزائر ان لم يكونوا في قوائم الافلان و الراندو....الفاهم يفهم و شكرا ياشروق .