بن غبريط ضمن قائمة "الأرندي" بتلمسان في التشريعيات

date 2017/02/08 views 399 comments 5
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icon-writer نشيدة. ق

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

علمت "الشروق" أن وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أودعت ملف ترشحها للتشريعيات، ضمن قوائم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بولاية تلسمان.

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وقالت المصادر إن الوزيرة قررت دخول عالم السياسة وخوض سباق التشريعيات، من بوابة "الأرندي"، ونقلت مصادرنا عن الأمين العام لوزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، خلال اجتماع جمعه بإطارات الوزارة مؤخرا، أنه أخبرهم بأنه خلال فترة ترشح الوزيرة بن غبريط، سيتولى تسيير شؤون الوزارة.
ومعلوم أن الأمين العام للأرندي كان قد أعطى الضوء الأخضر للمكاتب الولائية لضبط قوائم المترشحين للتشريعيات.

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