الجاني المفترض جار للضحية الدرك يفك لغز قتل شيخ بمفك براغٍ في سيدي بلعباس

مكنت التحريات التي باشرت فيها مصالح الدرك الوطني ببلدية سيدي يعقوب بسيدي بلعباس، من فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها شيخ في العقد السابع من عمره، بعد توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، وهو شاب يقطن بجوار الضحية.

وكانت جثة الضحية، قد عثر عليها نهار الاثنين مرمية على حافة الطريق الوطني رقم 13، بالقرب من قرية بلولادي، وعليها آثار طعنات بمفك براغ على مستوى الرقبة، بعدما اختفى عن الأنظار منذ أن قصد سوق المواشي الذي يقام بدائرة سيدي لحسن قبل ثلاثة أيام، وحسب ما أكده أحد أقارب الضحية، فإنه قصد السوق حاملا بجيبه مبلغا ماليا يقدر بـ25 مليون سنتيم، وهي الأموال التي لم يتم العثور عليها بحوزته بعد اكتشاف جثته.

وكانت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، قد قادتها إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، وهو شاب في العقد الثالث من عمره يقطن بجوار الضحية، وحسب ما أكدته مصادر على صلة بالتحقيق، فإن المشتبه فيه اعترف بارتكابه الجريمة خلال مجريات التحقيق الابتدائي معه، في حين لا تزال التحريات متواصلة لمعرفة دوافع قتل الضحية، وإن كانت فرضية تصفيته من أجل الاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته مطروحة بقوة وسط المحققين.