هزة أرضية بولاية المدية

سجلت،مساء الأربعاء، في حدود الساعة 20 سا و36 دقيقة، هزة أرضية بولاية المدية بلغت شدتها 3.2 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 1 كلم جنوب ميهوب.