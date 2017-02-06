نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ "أرض جو"، الأربعاء، في خطوة من شأنها زيادة الاحتقان مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب "سي إن إن"، فإن الصاروخ الجديد تم إطلاقه من نفس القاعدة التي استخدمتها إيران في تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ متوسط المدى، في وقت سابق من شهر فيفري الجاري.
وبعد التجربة الأخيرة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلاين إن واشنطن حذرت طهران، فيما أطلق الرئيس دونالد ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها إن إيران "تلعب بالنار".
وقال المسؤول إن تجربة الأربعاء مرتبطة بإحياء إيران لذكرى الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979، مضيفا: "نحن نراقب التطورات العسكرية الإيرانية بعناية".
وازدادت حدة الاحتقان بين إيران والولايات المتحدة منذ دخل ترامب البيت الأبيض، وفي 3 فبراير الجاري أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد طهران، متهمة إياها بخرق حظر دولي على تجارب الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.
واستهدفت العقوبات 25 بين أشخاص وشركات مرتبطين بالبرنامج البالستي الإيراني، الذي تقول طهران إنه دفاعي فقط.
وطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة 5+1، ومن بينها الولايات المتحدة، مع إيران، وقال أثناء حملته الانتخابية إنه في حال فوزه بالرئاسة سيعيد التفاوض عليه.
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طهران تتحدى واشنطن مجددا بإطلاق صاروخ "أرض جو"
سكاي نيوز عربية
نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن إيران أجرت تجربة إطلاق صاروخ "أرض جو"، الأربعاء، في خطوة من شأنها زيادة الاحتقان مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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وحسب "سي إن إن"، فإن الصاروخ الجديد تم إطلاقه من نفس القاعدة التي استخدمتها إيران في تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ متوسط المدى، في وقت سابق من شهر فيفري الجاري.
وبعد التجربة الأخيرة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلاين إن واشنطن حذرت طهران، فيما أطلق الرئيس دونالد ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها إن إيران "تلعب بالنار".
وقال المسؤول إن تجربة الأربعاء مرتبطة بإحياء إيران لذكرى الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979، مضيفا: "نحن نراقب التطورات العسكرية الإيرانية بعناية".
وازدادت حدة الاحتقان بين إيران والولايات المتحدة منذ دخل ترامب البيت الأبيض، وفي 3 فبراير الجاري أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة ضد طهران، متهمة إياها بخرق حظر دولي على تجارب الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية.
واستهدفت العقوبات 25 بين أشخاص وشركات مرتبطين بالبرنامج البالستي الإيراني، الذي تقول طهران إنه دفاعي فقط.
وطالما انتقد ترامب الاتفاق النووي الذي وقعته مجموعة 5+1، ومن بينها الولايات المتحدة، مع إيران، وقال أثناء حملته الانتخابية إنه في حال فوزه بالرئاسة سيعيد التفاوض عليه.