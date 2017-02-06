اتهموا "المير" بتعريض أبنائهم للخطر وطالبوا بممهلات سكان جنان مزيان ببئر خادم يحذرون من مجازر مرورية

هدد سكان حي "جنان مزيان"بلدية بئرخادم بالخروج إلى الشارع، احتجاجا على تماطل وتعنت رئيس البلدية ورفضه التوقيع على وثيقة تكليف المقاول بالشروع في تنصيب الممهلات البلاستيكية، على الرغم من التهديدات التي تلاحق التلاميذ بسبب السائقين المتهورين.

وقال السكان لـ "الشروق"، إنهم تقدموا بعدة طلبات على مستوى البلدية من اجل دعوتها الى ضرورة الإسراع في تنصيب ممهلات على مستوى الطرقات الرئيسة والفرعية لحي جنان مزيان وتحديد بشارع محفوظ كتو، والذي يضم المدرسة الابتدائية عميروش محمد، حيث قامت الجهات المعنية بكافة الإجراءات اللازمة من خلال استدعاء لجنة من الدائرة لمعاينة الأمكنة المخصصة لوضع الممهلات، حيث تم التوقيع على الترخيص، موازاة مع ذلك تم التوقيع مع شركة خاصة لتنصيب ممهلات عصرية بلاستيكية ذات معايير عالمية، حيث فازت بالصفقة مؤسسة أوكلت لها الأشغال إلا أنها لم تنطلق بعد.

وحسب السكان فإنه في الوقت الذي انتظروا أن تباشر المؤسسة الفائزة بمناقصة تنصيب الممهلات في كامل البلدية بما فيهم حيهم لاسيما وأن كافة الإجراءات تمت، ليتفاجوؤا برفض رئيس البلدية التوقيع على وثيقة الشروع في الخدمة، من دون تقديم أي مبرر والأدهى من ذلك أنه - يضيف محدثونا -، قبر تجميد جميع المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية من اجل التفرغ للصراعات الشخصية بينه وبين أعضاء المجلس، في تصرف دفعهم إلى طرح العديد من التساؤلات، لاسيما وأن حياة عشرات التلاميذ في خطر بفعل تهور السائقين من جهة وانعدام الممهلات خاصة بالقرب من المؤسسات التربوية.

وهدد السكان بالخروج إلى الشارع وتنصب ممهلات عشوائية في حال تعنت المسؤول الأول عن التوقيع على وثيقة انطلاق الأشغال، مطالبين الوالي المنتدب بمقاطعة بئر مراد رايس والوالي زوخ التدخل لإنقاذ حياة عشرات التلاميذ، خاصة في ظل تسجيل عدة حوادث مرور راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور يضيف محدثونا.