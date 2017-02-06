كان يعد الضحايا بالعمل والسكن والإفراج عن المساجين الإطاحة بمحتال من عنابة صدر في حقه 11 أمرا بالقبض ونشريات بحث

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بعنابة، الثلاثاء، من إلقاء القبض على محتال، في العقد الثالث من العمر، ينحدر من الجزائر العاصمة ويقيم بعنابة، صدرت في حقه 11 أمرا بالقبض ونشريات بحث من مختلف المصالح الأمنية بالعديد من ولايات الوطن بسبب تورطه في جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة، بالإضافة إلى إصدار صكوك بنكية وبريدية من دون رصيد.

حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها "الشروق" ، من طرف المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى مقر أمن ولاية عنابة، فإن المشتبه فيه الذي تمت الإطاحة به على مستوى حي لامينديا، مبحوث عنه من قبل مصالح الأمن في عديد من مناطق الوطن، على غرار الجزائر العاصمة وقالمة والمنيعة وتيارت والبيض وتيزي وزو وعنابة. حيث كان يوهم ضحاياه بأنه يمتلك نفوذا لدى الجهات العليا وبإمكانه حل كل المشاكل من توفير مناصب شغل وترقيات وسكن وإخراج المتابعين من السجن، مقابل مبالغ مالية معتبرة وصلت إلى قرابة نصف مليار سنتيم من أحد ضحاياه.

حيث جاءت عملية توقيفه والإطاحة به بناء على العشرات من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون من الولايات السالفة الذكر وآخرون من ولاية عنابة كانوا ضحية عمليات نصب واحتيال، وعليه فتحت فرقة البحث والتحري تحرياتها لتتمكن في الأخير من تحديد هوية المشتبه فيه، للتمكن في الأخير من الإطاحة به بمنزله المتواجد بحي "ميناديا" وبعد تفتيش المسكن تم العثور على أجهزة طوبوغرافية وصكوك بأسماء العديد من الأشخاص، حيث اعترف للمصالح الأمنية بهوية شريكه، الذي ينحدر من ولاية عنابة، الذي كان يخطط معه في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين.