قالت البحرين، الخميس، إنها أحبطت محاولة قام بها "إرهابيون هاربون" مطلوبون فيما يتصل بمحاولة اقتحام سجن في جانفي للهروب عبر البحر إلى إيران.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع تويتر: "تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية.. وذلك باستخدام قارب كان متجهاً إلى إيران".
وأضافت الوزارة: "جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية". وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وقالت الوزارة في جانفي، إن شرطياً قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عدداً من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.
وهناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.
وتتهم البحرين إيران بإذكاء القلاقل ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.
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البحرين تحبط محاولة هروب "إرهابيين" إلى إيران
رويترز - الشروق أونلاين
قالت البحرين، الخميس، إنها أحبطت محاولة قام بها "إرهابيون هاربون" مطلوبون فيما يتصل بمحاولة اقتحام سجن في جانفي للهروب عبر البحر إلى إيران.
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وقالت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع تويتر: "تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية.. وذلك باستخدام قارب كان متجهاً إلى إيران".
وأضافت الوزارة: "جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية". وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وقالت الوزارة في جانفي، إن شرطياً قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عدداً من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.
وهناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.
وتتهم البحرين إيران بإذكاء القلاقل ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.