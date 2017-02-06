أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة أبو هاني المصري قتل، السبت، في ضربة أمريكية في إدلب شمالي غرب سوريا.
وقال البنتاغون في بيان، أن المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لان وأيمن الظواهري".
وأضاف البيان: "لقد أشرف على إنشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وأدلج ودرب وجهز آلاف الإرهابيين الذين انتشروا لاحقاً في المنطقة والعالم".
وفي بيانه أعلن البنتاغون، إن هذه الضربة سبقتها قبل يوم واحد ضربة أخرى استهدفت مبنى في المحافظة السورية نفسها وأسفرت عن مقتل عشرة من عناصر القاعدة.
وأوضح البيان، إن الضربة التي نفذت، الجمعة: "قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه القاعدة لعقد اجتماعات".
وبعدما كانت الضربات الأمريكية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالدرجة الأولى أصبحت منذ بضعة أشهر تستهدف أكثر فأكثر تنظيم القاعدة أيضاً.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في البيان، أن هذه الضربات "تضعضع قدرة التنظيم على التخطيط لاعتداءات في الخارج تستهدف الولايات المتحدة ومصالحها في العالم".
وأضاف إن تسارع وتيرة هذه الضربات أدى إلى زرع الشك في صفوف الجهاديين أنفسهم بحيث بات الواحد منهم يشك في ولاء الآخر.
وقال "إنهم يشكون أكثر فأكثر بولاء عناصرهم" و"جنون الشك" يستفحل في ما بينهم.
ويخضع القسم الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة جبهة فتح الشام، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي أعلن رسمياً انفصاله عن التنظيم.
وبحسب البنتاغون، فإن أبو هاني المصري كان أحد مؤسسي جماعة الجهاد الإسلامي المصرية التي كانت "أول تنظيم سُّني يلجأ في تنفيذ هجماته الإرهابية لانتحاريين يفجرون أنفسهم".
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من هو القيادي المخضرم في القاعدة الذي قتلته أمريكا في سوريا؟
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، أن القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة أبو هاني المصري قتل، السبت، في ضربة أمريكية في إدلب شمالي غرب سوريا.
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وقال البنتاغون في بيان، أن المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لان وأيمن الظواهري".
وأضاف البيان: "لقد أشرف على إنشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في أفغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وأدلج ودرب وجهز آلاف الإرهابيين الذين انتشروا لاحقاً في المنطقة والعالم".
وفي بيانه أعلن البنتاغون، إن هذه الضربة سبقتها قبل يوم واحد ضربة أخرى استهدفت مبنى في المحافظة السورية نفسها وأسفرت عن مقتل عشرة من عناصر القاعدة.
وأوضح البيان، إن الضربة التي نفذت، الجمعة: "قتلت 10 إرهابيين في مبنى تستخدمه القاعدة لعقد اجتماعات".
وبعدما كانت الضربات الأمريكية في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالدرجة الأولى أصبحت منذ بضعة أشهر تستهدف أكثر فأكثر تنظيم القاعدة أيضاً.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في البيان، أن هذه الضربات "تضعضع قدرة التنظيم على التخطيط لاعتداءات في الخارج تستهدف الولايات المتحدة ومصالحها في العالم".
وأضاف إن تسارع وتيرة هذه الضربات أدى إلى زرع الشك في صفوف الجهاديين أنفسهم بحيث بات الواحد منهم يشك في ولاء الآخر.
وقال "إنهم يشكون أكثر فأكثر بولاء عناصرهم" و"جنون الشك" يستفحل في ما بينهم.
ويخضع القسم الأكبر من محافظة إدلب لسيطرة جبهة فتح الشام، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي أعلن رسمياً انفصاله عن التنظيم.
وبحسب البنتاغون، فإن أبو هاني المصري كان أحد مؤسسي جماعة الجهاد الإسلامي المصرية التي كانت "أول تنظيم سُّني يلجأ في تنفيذ هجماته الإرهابية لانتحاريين يفجرون أنفسهم".