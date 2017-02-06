دعا سكان مدينة الوادي، والبلديات المجاورة لها من الذين يستعملون حافلات شركة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الوادي، مسيريها بإعادة عدد من الخطوط التي تمّ إلغاؤها منذ فترة.
وحسب هؤلاء فإنه ومنذ دخول حافلات الشركة الخدمة قبل نحو خمس سنوات، لمسوا تحوّلا حقيقيا في نوعية الخدمة المقدّمة لهم من قبل عمال الشركة، وحتى وضعية الحافلات التي وضعتها عبر مختلف الخطوط التي تربط أحياء مدينة الوادي ببعضها بعض، أو تلك التي تؤمّن بشكل كامل نقل ركاب مدينة كونين الواقعة 7 كيلومترات إلى الشمال من عاصمة الولاية، وأوضحوا أن شركة النقل الحضري وشبه الحضري قامت بتحسينات كبيرة على مستوى الخطوط قبل نحو سنة ونصف السنة من خلال وضع الخط رقم "5" الذي كان يربط بين مدينة كونين بمحطة نقل المسافرين، وذلك مرور بأحياء تكسب، القارة، 400 مسكن وحي الرمال و19 مارس، والخط رقم 04 الرابط بين مدينة كونين وحي 08 ماي 1945، مرورا بأحياء الشط والناضور، ولقي فتح هذين الخطين ارتياحا واستحسانا كبريين من طرف سكان الولاية المستعملين لحافلات النقل الحضري.
وكشف عدد من الذين يستعملون الخطين المذكورين بكثرة أن الحافلات التي تعمل على الخطين تشهد نسبة امتلاء كبيرة، خاصة الخط رقم 05، بحكم أن المتعامل العمومي فقط يشتغل عليهما فقط، لكن مستعملي حافلات الشركة تفاجؤوا بإلغاء الخطين من دون سابق إنذار وذلك منذ أسابيع، وهو ما خلّف فوضى ومعاناة كبيرتين خاصة لسكان مدينة كونين والأحياء الشمالية من مدينة الوادي. وكشف عدد منهم أنهم حاولوا الاستفسار في مقر الشركة، لكن لم يتلقوا أي رد.
أوضح زبائن الشركة أنهم كانوا يأملون في فتح خطوط جديدة داخل مدينة الوادي وأخرى تربطها بالبلديات القريبة منها، على غرار تغزوت وقمار وحساني عبد الكريم والدبيلة، والتي كان سكانها يتطلعون لتخصيص حافلات لهم، خاصة بعدما لمسوه من النوعية الراقية للخدمات التي قدمتها حافلات المؤسسة.
يذكر أن حافلات النقل الحضري كانت محل سخط عند السكان من قبيل وقوف الحافلات لأوقات طويلة في المواقف، ما يؤدي إلى ضياع الوقت على المسافرين، خاصة في موقفي الملاح والمحكمة والمستديرة الكبيرة، حيث تصل فترة الانتظار، حسب المشتكين، إلى 20 دقيقة في بعض الأوقات، كما أنهم يشتكون تقدّم سن الحافلات العاملة عبر كامل الخطوط، ذلك أن غالبية الحافلات يرجع تاريخ سنة أول سير لها إلى منتصف الثمانينيات، وأشاروا بأن المقاعد التي لا توجد بالقدر الكافي في أغلبها، وإن وجدت فهي في حالة مزرية حيث أن أغلب أغلفتها ممزقة، كما أنها غير مثبتة بطريقة صحيحة، كما أن زجاج نوافذ بعض الحافلات مكسور يدخل منه البرد ومياه الأمطار في الشتاء والأتربة في فصليّ الربيع والخريف وأشعة الشمس الحارقة في الصيف.
من جهة أخرى، كشف مصدر من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الوادي، أن المؤسسة بصدد دراسة إعادة تشغيل الخط رقم 05 مجددا، وفي ما يخص تخصيص حافلات للبلديات المجاور لعاصمة الوادي، كشف ذات المتحدث، عن فتح خط نحو مدينتي قمار والدبيلة قريبا.
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دعا سكان مدينة الوادي، والبلديات المجاورة لها من الذين يستعملون حافلات شركة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الوادي، مسيريها بإعادة عدد من الخطوط التي تمّ إلغاؤها منذ فترة.
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وحسب هؤلاء فإنه ومنذ دخول حافلات الشركة الخدمة قبل نحو خمس سنوات، لمسوا تحوّلا حقيقيا في نوعية الخدمة المقدّمة لهم من قبل عمال الشركة، وحتى وضعية الحافلات التي وضعتها عبر مختلف الخطوط التي تربط أحياء مدينة الوادي ببعضها بعض، أو تلك التي تؤمّن بشكل كامل نقل ركاب مدينة كونين الواقعة 7 كيلومترات إلى الشمال من عاصمة الولاية، وأوضحوا أن شركة النقل الحضري وشبه الحضري قامت بتحسينات كبيرة على مستوى الخطوط قبل نحو سنة ونصف السنة من خلال وضع الخط رقم "5" الذي كان يربط بين مدينة كونين بمحطة نقل المسافرين، وذلك مرور بأحياء تكسب، القارة، 400 مسكن وحي الرمال و19 مارس، والخط رقم 04 الرابط بين مدينة كونين وحي 08 ماي 1945، مرورا بأحياء الشط والناضور، ولقي فتح هذين الخطين ارتياحا واستحسانا كبريين من طرف سكان الولاية المستعملين لحافلات النقل الحضري.
وكشف عدد من الذين يستعملون الخطين المذكورين بكثرة أن الحافلات التي تعمل على الخطين تشهد نسبة امتلاء كبيرة، خاصة الخط رقم 05، بحكم أن المتعامل العمومي فقط يشتغل عليهما فقط، لكن مستعملي حافلات الشركة تفاجؤوا بإلغاء الخطين من دون سابق إنذار وذلك منذ أسابيع، وهو ما خلّف فوضى ومعاناة كبيرتين خاصة لسكان مدينة كونين والأحياء الشمالية من مدينة الوادي. وكشف عدد منهم أنهم حاولوا الاستفسار في مقر الشركة، لكن لم يتلقوا أي رد.
أوضح زبائن الشركة أنهم كانوا يأملون في فتح خطوط جديدة داخل مدينة الوادي وأخرى تربطها بالبلديات القريبة منها، على غرار تغزوت وقمار وحساني عبد الكريم والدبيلة، والتي كان سكانها يتطلعون لتخصيص حافلات لهم، خاصة بعدما لمسوه من النوعية الراقية للخدمات التي قدمتها حافلات المؤسسة.
يذكر أن حافلات النقل الحضري كانت محل سخط عند السكان من قبيل وقوف الحافلات لأوقات طويلة في المواقف، ما يؤدي إلى ضياع الوقت على المسافرين، خاصة في موقفي الملاح والمحكمة والمستديرة الكبيرة، حيث تصل فترة الانتظار، حسب المشتكين، إلى 20 دقيقة في بعض الأوقات، كما أنهم يشتكون تقدّم سن الحافلات العاملة عبر كامل الخطوط، ذلك أن غالبية الحافلات يرجع تاريخ سنة أول سير لها إلى منتصف الثمانينيات، وأشاروا بأن المقاعد التي لا توجد بالقدر الكافي في أغلبها، وإن وجدت فهي في حالة مزرية حيث أن أغلب أغلفتها ممزقة، كما أنها غير مثبتة بطريقة صحيحة، كما أن زجاج نوافذ بعض الحافلات مكسور يدخل منه البرد ومياه الأمطار في الشتاء والأتربة في فصليّ الربيع والخريف وأشعة الشمس الحارقة في الصيف.
من جهة أخرى، كشف مصدر من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الوادي، أن المؤسسة بصدد دراسة إعادة تشغيل الخط رقم 05 مجددا، وفي ما يخص تخصيص حافلات للبلديات المجاور لعاصمة الوادي، كشف ذات المتحدث، عن فتح خط نحو مدينتي قمار والدبيلة قريبا.