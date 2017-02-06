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اغتيال أمين عام حزب الله العراقي
قال مصدر أمني، الخميس، إن أمين عام حزب الله العراقي المنضوي في ميليشيات الحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) قتل في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، وأصيب أحد مرافقيه بعد هجوم مسلح نفذه مجهولون وسط محافظة البصرة جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الرائد جمعة الحمراني قوله، إن "الأمين العام لفصيل حزب الله المنضوي في الحشد الشعبي باسم الموسوي قتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإطلاق نار من مجهولون استهدف سيارته الخاصة في منطقة الحيانية وسط محافظة البصرة".
وأوضح الحمراني، أن "إطلاق النار أصاب أيضاً مرافقاً له بجروح خطرة"، مضيفاً أن "المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم".
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.
وكان الموسوي قد أعلن العام الماضي تشكيل مجلس فصائل المقاومة في البصرة للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وحذر بعض المسؤولين الأمنيين في المحافظة من الإساءة لفصائل الحشد الشعبي والعمل على تكريم المقاتلين.
وأدانت الفصائل المسلحة الشيعية بما أسمته "الممارسات غير المنضبطة" للقوات الأمنية بحق عناصر المقاومة، وعدت استقدامها لقوات من خارج المحافظة إجراءً لا داعي له.
وكانت بغداد قد أرسلت قوات مسلحة إلى محافظة البصرة العام الماضي لمواجهة بعض الخارجين عن القانون والمنضويين في الحشد الشعبي وفض النزاعات العشائرية المسلحة.
Abdelghani - Algeria2017/02/09 على 11:261
الى جهنم وبئس المصير...............الروافض الانجاس
khaled - setif-tizinbechar2017/02/09 على 11:282
بلغ القاتل بالقتل ولو بعد حين هذا جزاء كل من سولت نفسه في سفك دماء الابرياء في العراق فالتاريخ يشهد على مدى الارهاب التي تمارسه المليشيات الشيعية في حق اهل السنة في العراق من قتل والتهجير القسري