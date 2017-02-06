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استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوماً كبيراً داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الخميس، بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم الباقي في محافظة حلب.
وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات، إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها، يوم الأربعاء.
وقال قائد أحد الفصائل الرئيسية في الجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب والذي طلب عدم نشر اسمه: "المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس".
وأضاف إن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين كانت أخرجت منهما مراراً في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.
وقال الجيش التركي، اليوم (الخميس)، إنه قتل 44 متشدداً في هجمات بالمدفعية وهجمات جوية واشتباكات في شمال سوريا.
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يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
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مقاتلو المعارضة السورية يهاجمون "داعش" في الباب
رويترز - الشروق أونلاين
استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوماً كبيراً داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الخميس، بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقلهم الباقي في محافظة حلب.
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وقال أحد قادة المعارضة من قوات درع الفرات، إن مقاتلين من الجيش السوري الحر يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها، يوم الأربعاء.
وقال قائد أحد الفصائل الرئيسية في الجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب والذي طلب عدم نشر اسمه: "المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس".
وأضاف إن القوات في شمال شرقي الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين كانت أخرجت منهما مراراً في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.
وقال الجيش التركي، اليوم (الخميس)، إنه قتل 44 متشدداً في هجمات بالمدفعية وهجمات جوية واشتباكات في شمال سوريا.