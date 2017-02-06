يصل، الخميس، إلى تركيا المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" في أول رحلة خارجية له منذ تولى مهام منصبه.
ومن المقرر أن يلتقي مايك بومبيو بعدد من المسؤولين الأتراك في العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالأزمة السورية والطلب التركي بترحيل الداعية فتح الله غولن زعيم حركة "الخدمة".
وتتهم أنقرة غولن بالسعي لإسقاط الحكومة ومحاولة إدارة دولة موازية في الانقلاب الفاشل الذي وقع جويلية الماضي.
وكان غولن في يوم من الأيام حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن علاقتهما انتهت بخلاف كبير، ويعيش غولن الآن في منفى اختياري في الولايات المتحدة.
وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تركيا، إن اختيار بومبيو لتركيا لتكون محل أول زيارة خارجية له أمر ذو دلالة تدركها الحكومة التركية التي تتمنى إعادة تشكيل العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتأمل في أن تكون أكثر تعاطفاً مع تركيا من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت العلاقات الأمريكية التركية شهدت تدهوراً في أعقاب تطورات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق وتفاقمت عقب المحاولة الانقلابية في تركيا.
وتضم أجندة اللقاءات مناقشة الرفض التركي للدعم العسكري الذي يقدمه التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لقوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف غالبيتها من المسلحين الأكراد.
وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية المسلحة منظمات إرهابية.
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تركيا أول محطة خارجية لمدير الاستخبارات الأمريكية
بي بي سي - الشروق أونلاين
يصل، الخميس، إلى تركيا المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" في أول رحلة خارجية له منذ تولى مهام منصبه.
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ومن المقرر أن يلتقي مايك بومبيو بعدد من المسؤولين الأتراك في العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالأزمة السورية والطلب التركي بترحيل الداعية فتح الله غولن زعيم حركة "الخدمة".
وتتهم أنقرة غولن بالسعي لإسقاط الحكومة ومحاولة إدارة دولة موازية في الانقلاب الفاشل الذي وقع جويلية الماضي.
وكان غولن في يوم من الأيام حليفاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن علاقتهما انتهت بخلاف كبير، ويعيش غولن الآن في منفى اختياري في الولايات المتحدة.
وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تركيا، إن اختيار بومبيو لتركيا لتكون محل أول زيارة خارجية له أمر ذو دلالة تدركها الحكومة التركية التي تتمنى إعادة تشكيل العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتأمل في أن تكون أكثر تعاطفاً مع تركيا من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت العلاقات الأمريكية التركية شهدت تدهوراً في أعقاب تطورات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق وتفاقمت عقب المحاولة الانقلابية في تركيا.
وتضم أجندة اللقاءات مناقشة الرفض التركي للدعم العسكري الذي يقدمه التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، لقوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف غالبيتها من المسلحين الأكراد.
وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية المسلحة منظمات إرهابية.