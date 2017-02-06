قال مسؤول حكومي، الخميس، إن انفجاراً وقع في محطة فلامنفيل النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا لكن لا يوجد خطر نووي مرتبط به.
وذكر تقرير في صحيفة ويه فرانس، أنه ربما تكون هناك بعض الإصابات. وقالت إذاعة إم 6، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
ولم يعلق مسؤولون في مقر شركة كهرباء فرنسا في باريس على الفور ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المحطة الواقعة في غرب البلاد للتعقيب.
وبني المفاعلان فلامنفيل 1 وفلامنفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات. ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع لكن الانفجار لم يقع هناك.
وقالت هيئة الأمان النووي الفرنسية، إنها ليست لديها معلومات ولا يمكنها التعليق فوراً.
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انفجار في محطة نووية في فرنسا
رويترز - الشروق أونلاين
قال مسؤول حكومي، الخميس، إن انفجاراً وقع في محطة فلامنفيل النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا لكن لا يوجد خطر نووي مرتبط به.
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وذكر تقرير في صحيفة ويه فرانس، أنه ربما تكون هناك بعض الإصابات. وقالت إذاعة إم 6، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
ولم يعلق مسؤولون في مقر شركة كهرباء فرنسا في باريس على الفور ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في المحطة الواقعة في غرب البلاد للتعقيب.
وبني المفاعلان فلامنفيل 1 وفلامنفيل 2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاوات. ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع لكن الانفجار لم يقع هناك.
وقالت هيئة الأمان النووي الفرنسية، إنها ليست لديها معلومات ولا يمكنها التعليق فوراً.