أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام إلى الجيش، في إشارة واضحة إلى أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري: "لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة، موضحاً أن من حق "المصري المسلم والمصري المسيحي" الانضمام إلى الجيش، لكن مكرراً صفة "التوجهات الدينية المعينة".
وأضاف "من له توجه معين، يجب أن نبقيه بعيداً عن الجيش ومؤسسات الدولة، لأنه سيميل بالرغم منه إلى توجهه".
وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه "التوجهات" التي لم يحددها بالاسم من الجيش.
ولفت إلى أن "هذا الأمر معمول به منذ ثلاثين عاماً وهذا هو السبب في أنه جيش مصر وليس جيش أي أحد".
وتابع أنه عندما يأتي عسكريون من دول أخرى للتدريب في مصر، "نقول لهم إننا ندرب جيشاً وطنياً وليست لدينا توجهات مذهبية أو طائفية".
وأطاح السيسي في الثالث من جويلية 2013 عندما كان قائداً للجيش، بمحمد مرسي - أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد - المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصار الإخوان عقب الانقلاب على مرسي.
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السيسي: لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام للجيش
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام إلى الجيش، في إشارة واضحة إلى أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
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وقال السيسي في كلمة ألقاها أثناء حضوره ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري: "لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة، موضحاً أن من حق "المصري المسلم والمصري المسيحي" الانضمام إلى الجيش، لكن مكرراً صفة "التوجهات الدينية المعينة".
وأضاف "من له توجه معين، يجب أن نبقيه بعيداً عن الجيش ومؤسسات الدولة، لأنه سيميل بالرغم منه إلى توجهه".
وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه "التوجهات" التي لم يحددها بالاسم من الجيش.
ولفت إلى أن "هذا الأمر معمول به منذ ثلاثين عاماً وهذا هو السبب في أنه جيش مصر وليس جيش أي أحد".
وتابع أنه عندما يأتي عسكريون من دول أخرى للتدريب في مصر، "نقول لهم إننا ندرب جيشاً وطنياً وليست لدينا توجهات مذهبية أو طائفية".
وأطاح السيسي في الثالث من جويلية 2013 عندما كان قائداً للجيش، بمحمد مرسي - أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد - المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وشنت السلطات حملة قمع دامية ضد أنصار الإخوان عقب الانقلاب على مرسي.