مقتل خمسة جنود أتراك في اشتباكات مع "داعش" في سوريا

قالت وكالة دوغان التركية للأنباء، الخميس، إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب عشرة بجروح في اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال عمليات لانتزاع السيطرة على بلدة الباب في شمال سوريا من التنظيم المتشدد.

وأضافت الوكالة، إن سقوط القتلى والجرحى في اشتباكات، يوم الخميس، جاء بعد مقتل خمسة جنود في المنطقة نفسها، يوم الأربعاء.

وكانت الباب هدفاً رئيسياً لهجوم تركي في شمال سوريا في أوت الماضي لإبعاد تنظيم "داعش" عن الحدود ومنع مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة يقاتلون كذلك التنظيم المتشدد من تحقيق المزيد من المكاسب.

وتقع الباب على مسافة نحو 30 كيلومتراً جنوبي الحدود التركية.

لكن القوات التركية وحلفاءها واجهوا مقاومة عنيفة من المتشددين الذين أصبحت المدينة تمثل لهم مصدراً رئيسياً للتمويل ومركزاً اقتصادياً.

ويهدد التقدم داخل مدينة الباب معقلاً مهماً لتنظيم "داعش" قد يعمق سقوطه النفوذ التركي في قطاع من شمال سوريا أقامت فيه منطقة عازلة بشكل فعلي.

وتقدمت قوات الحكومة السورية كذلك صوب الباب من جهة الجنوب لتقترب بذلك من أعدائها من مقاتلي المعارضة والأتراك في واحدة من أعقد جبهات القتال في الحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات في سوريا.

لكن تركيا قالت إن التنسيق الدولي جار لمنع وقوع اشتباكات مع القوات السورية.