يتساءل مرة أخرى، مستعملو الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط عاصمة الحماديين بعاصمة الهضاب، عن موعد شروع الجهات المعنية في إزالة العديد من النقاط السوداء التي يغرق فيها هذا المحور الهام في التنمية المحلية.
فزيادة على عدم ازدواجيته في العديد من المقاطع على غرار المقطع الرابط بين سوق الاثنين وخراطة وصولا إلى حدود ولاية سطيف ويضاف إلى ذلك الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها أنفاق خراطة، غير المزدوجة هي الأخرى، والتي تغرق هذه الأيام في الظلام والدخان، فإن وضعية باقي المقاطع الأخرى لا تختلف عن سابقتها، فرغم ازدواجيتها الا أن بساط الطريق بهذه الأخيرة قد تآكل بشكل كبير إلى درجة ظهور حفر عميقة وسط الطريق على غرار الوضعية التي يتواجد عليها المقطع الرابط بين قرية تالة خالد ومدخل مدينة أوقاس الغربي.
إضافة إلى التأخر الكبير الذي تعرفه الأشغال الجارية بالمكان من أجل تثبيت الصخور وحماية المارة لتفادي تكرار مجزرة 2015 وغلق رواق من هذا الطريق بهذه المنطقة من أجل انجاز هذه الأشغال، فإن الرواق الذي حولت إليه حركة السير والمستعمل حاليا يتواجد في وضعية كارثية لا يمكن وصفها جراء الحفر العميقة المنتشرة على طوله، الأمر الذي بدأ يزعج مستعملي هذا الطريق ويثير استياءهم، مطالبين في نفس الوقت الجهات المعنية بضرورة التدخل من أجل إصلاح هذا الطريق في أقرب الآجال.
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ع. تڤمونت
يتساءل مرة أخرى، مستعملو الطريق الوطني رقم 9 الذي يربط عاصمة الحماديين بعاصمة الهضاب، عن موعد شروع الجهات المعنية في إزالة العديد من النقاط السوداء التي يغرق فيها هذا المحور الهام في التنمية المحلية.
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فزيادة على عدم ازدواجيته في العديد من المقاطع على غرار المقطع الرابط بين سوق الاثنين وخراطة وصولا إلى حدود ولاية سطيف ويضاف إلى ذلك الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها أنفاق خراطة، غير المزدوجة هي الأخرى، والتي تغرق هذه الأيام في الظلام والدخان، فإن وضعية باقي المقاطع الأخرى لا تختلف عن سابقتها، فرغم ازدواجيتها الا أن بساط الطريق بهذه الأخيرة قد تآكل بشكل كبير إلى درجة ظهور حفر عميقة وسط الطريق على غرار الوضعية التي يتواجد عليها المقطع الرابط بين قرية تالة خالد ومدخل مدينة أوقاس الغربي.
إضافة إلى التأخر الكبير الذي تعرفه الأشغال الجارية بالمكان من أجل تثبيت الصخور وحماية المارة لتفادي تكرار مجزرة 2015 وغلق رواق من هذا الطريق بهذه المنطقة من أجل انجاز هذه الأشغال، فإن الرواق الذي حولت إليه حركة السير والمستعمل حاليا يتواجد في وضعية كارثية لا يمكن وصفها جراء الحفر العميقة المنتشرة على طوله، الأمر الذي بدأ يزعج مستعملي هذا الطريق ويثير استياءهم، مطالبين في نفس الوقت الجهات المعنية بضرورة التدخل من أجل إصلاح هذا الطريق في أقرب الآجال.