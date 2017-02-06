في حصيلة سنوية شهدت 4 آلاف قضية تفكيك 3 شبكات إسناد وحجز 15 قطعة سلاح وذخيرة حربية بالمسيلة

كشف رئيس أمن ولاية المسيلة نور الدين بلقاسم في لقاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية عن حصيلة 2016، حيث تم إحصاء قرابة 4000 قضية تورط فيها 4916 شخص أودع منهم الحبس 606 شخص، بينما لا يزال 41 في حالة فرار.

وشكلت عملية حجز الأسلحة النارية وتفكيك الشبكات ذات الصلة ابرز عناوين الحصيلة حيث أشار المعني إلى 15 قطعة سلاح ناري تم حجزها، إضافة إلى 1739 خرطوشة مملوءة وأزيد من 2 كلغ بارود.

كما تم التطرق إلى تفكيك 3 شبكات لها صلة بدعم وإسناد الإرهاب واحد من بين القضايا المذكورة عولجت - يقول المتحدث - بالتنسيق مع مصالح الأمن بولاية وهران، أما عن إعادة الأسلحة لأصحابها فقد سجلت مصالح الشرطة بولاية المسيلة 383 تحيق تم إرجاع من خلالها 154 قطعة سلاح، وفيما يتعلق بالقطع التي لم تعد صالحة فقد قامت الدولة يضيف رئيس الأمن ألولائي بتعويض أصحابها بقطع جديدة وعن رخص طلب أسلحة بغرض الحراسة والحماية فالمصالح المعنية استقبلت 1168 طلب بزيادة معتبرة عن سنة 2015، كما تم الكشف عن 6 قضايا تخص اختفاء أفراد اغلبهم تلاميذ مدارس حيث تمت إعادتهم إلى ذويهم ثلاثة منهم عثر عليهم في ولايات بسكرة وسطيف والعاصمة.

وعن أسباب الاختفاء أشير إلى الرسوب المدرسي والتهديدات التي يتلقاها الأبناء في هذا الجانب، إضافة إلى ما سماه بالفراغ العاطفي الذي ينتج غالبا عن الحرمان نتيجة ظاهرة الطلاق وانفصال الأزواج عن بعضهم البعض، وضمن الحصيلة المشار إليها قضايا الاعتداء على الأشخاص 2103 جريمة وتليها جرائم الاعتداء على الممتلكات 1019 قضية لتشكل الأرقام المتعلقة بالمخدرات علامة بارزة ضمن الحصيلة المعلن عنها، فقد أشار رئيس أمن الولاية إلى 178 قضية تورط فيها 243شخص أودع منهم 154 بينما الكمية المحجوزة فقدرت أزيد 4 كلغ كيف معالج بينما تجاوز عدد الأقراص المهلوسة 12 ألف قرص.