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7 سنوات سجنا لشاب أحرق الراية الوطنية بالبليدة
نطقت محكمة البليدة، الخميس، بحكم يقضي بـ7 سنوات سجنا في حق شاب قام بحرق الراية الوطنية والاعتداء على شرطي بمدينة أولاد يعيش قبل عدة أسابيع كان محل بحث لدى العدالة بعد توقيف شريكه الأول في جريمة حرق العلم الوطني والاعتداء على شرطي بحي 140 مسكن التابع لبلدية أولاد يعيش بالبليدة.
تفاصيل القضية - حسب مصادر أمنية- ومثلما أشارت إليه "الشروق" في أعدادها السابقة بدأت حينما شاهد شرطي خارج وقت عمله شابين يقومان بحرق العلم الوطني، ما أثار غضبه، حيث تدخل لمنعهما، غير أنهما قاما بالاعتداء عليه، وبعدها تنقلت مصالح الأمن بحي 1024 التابعة لأمن ولاية البليدة وأوقفت الشاب الأول، بينما فر الشاب الثاني الذي أصبح في ما بعد محل بحث من طرف مصالح الأمن التي أوقفته قبل يومين بعد أن داهمت منزله بعد إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، حيث عرض على العدالة ليتم الحكم عليه بـ7 سنوات سجنا بتهمة حرق الراية الوطنية والاعتداء على شرطي.
kader - suissra2017/02/09 على 17:291
Wallah h'ram 3likoum, les voleurs assiroune wa yadjouloune en liberté....had el messkine 7 ans de prison ????
2017/02/09 على 17:342
الاستهتار بكل شئ وصل حتى للرايه .
شباب ناقص تربيه و يحاول كسر كل الثوابت اعتنقوا العقائد الفاسده كالاحمديه و الشيعه لمجرد العناد
كفروا في الشوارع و الاسواق برب العباد
و اليوم الرايه
يستحقون العقاب
لكن نتمنى ان يطال من ينال من مقدساتنا كالكفر و شتم الذات الالهيه و الافطار العلني في رمضان و اتلاف المساجد و حرق المصاحف