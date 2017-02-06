أوقفت الشرطة الألمانية شخصين أحدهما من جنسية جزائرية والآخر نيجيري، الخميس، بشبهة التحضير لإعتداء إرهابي، وأوضحت الشرطة أن الرعية الجزائري معروف بانخراطه في "الوسط السلفي".
ونقلت فرانس فرس، عن الشرطة الألمانية، أن الموقوف الجزائري يبلغ من العمر27 سنة، أما الرعية النيجيري فيبلغ 23 سنة، وجرى توقيفهما في مدينة غتينغن وسط البلاد، في عملية واسعة جندت لها 450 رجل شرطة، وتم تنفيذ 12 عملية مداهمة، لإحباط "اعتداء إرهابي محتمل" بالمدينة حسب ما أعلنه قائد الشرطة في ذات المدينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1السيسي: لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام للجيش
2طهران تتحدى واشنطن مجددا بإطلاق صاروخ "أرض جو"
3انفجار في محطة نووية في فرنسا
4من هو القيادي المخضرم في القاعدة الذي قتلته أمريكا في سوريا؟
5اغتيال أمين عام حزب الله العراقي
Français English
الرأي
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
محمد سليم قلالة
هل نجهل حالنا بحق؟
محمد الهادي الحسني
ما أشبه الليلة بالبارحة
جمال لعلامي
فاقو... راغبة متمنـّعة!
رشيد ولدبوسيافة
وزاراتٌ "بكماء"!
حبيب راشدين
ما أخِذ بالباع لا يُستردُّ باللسان
سلطان بركاني
جُناةٌ لا رادع لهم
صالح عوض
.. إنه الطوفان
جمال لعلامي
ترشيح "الذرّ" لبرلمان ستار أكاديمي!
قادة بن عمار
عن دربال "المعارض"!
الفيديو
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
أم تنقذ ابنتها من المصعد بركلة!
أستاذ جامعي جزائري ضحية هجوم مسجد كيبيك
يبلغ من العمر27 سنة
الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا بشبهة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي
ق.د
أوقفت الشرطة الألمانية شخصين أحدهما من جنسية جزائرية والآخر نيجيري، الخميس، بشبهة التحضير لإعتداء إرهابي، وأوضحت الشرطة أن الرعية الجزائري معروف بانخراطه في "الوسط السلفي".
تغطيات ذات صلة
نفسانيون أمريكيون يتهمون "ترامب" بالإختلال العقلي!
الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا بشبهة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي
عباس يهدد باللجوء للمحاكم الدولية ضد الاستيطان الإسرائيلي
مقتل خمسة جنود أتراك في اشتباكات مع "داعش" في سوريا
السيسي: لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام للجيش
ونقلت فرانس فرس، عن الشرطة الألمانية، أن الموقوف الجزائري يبلغ من العمر27 سنة، أما الرعية النيجيري فيبلغ 23 سنة، وجرى توقيفهما في مدينة غتينغن وسط البلاد، في عملية واسعة جندت لها 450 رجل شرطة، وتم تنفيذ 12 عملية مداهمة، لإحباط "اعتداء إرهابي محتمل" بالمدينة حسب ما أعلنه قائد الشرطة في ذات المدينة.