يبلغ من العمر27 سنة الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا بشبهة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي

أوقفت الشرطة الألمانية شخصين أحدهما من جنسية جزائرية والآخر نيجيري، الخميس، بشبهة التحضير لإعتداء إرهابي، وأوضحت الشرطة أن الرعية الجزائري معروف بانخراطه في "الوسط السلفي".

ونقلت فرانس فرس، عن الشرطة الألمانية، أن الموقوف الجزائري يبلغ من العمر27 سنة، أما الرعية النيجيري فيبلغ 23 سنة، وجرى توقيفهما في مدينة غتينغن وسط البلاد، في عملية واسعة جندت لها 450 رجل شرطة، وتم تنفيذ 12 عملية مداهمة، لإحباط "اعتداء إرهابي محتمل" بالمدينة حسب ما أعلنه قائد الشرطة في ذات المدينة.