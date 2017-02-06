الجيش يسترجع بنادق صيد بحرية وكاميرات مراقبة

تمكنت وحدات من الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، الأربعاء، من توقيف تسعة تجار مخدرات ومهرب، مع استرجاع كمية معتبرة من الكيف المعالج بعدة مناطق من الوطن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقت "الشروق" نسخة منه، فإنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان يوم 08 فيفري الجاري، تاجري مخدرات وضبطت 292 كلغ من الكيف المعالج وسيارتين سياحيتين، كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار صباح الخميس، أربعة تجار مخدرات وحجزت 15 كلغ من الكيف المعالج وسيارة أجرة".

وبحاسي مسعود في ولاية ورقلة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا وحجزت شاحنة محملة بسبع بنادق صيد بحرية و 3472 هاتف نقال و800 كاميرا للمراقبة و45 جهاز تموقع عبر الأقمار الصناعية وكمية من الأدوية ومواد التجميل. كما أوقفت مفرزة أخرى بجانت 3 مهربين وحجزت سيارة رباعية وجهاز كشف عن المعادن.

وفي سياق متصل، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من برج باجي مختار وبشار وأدرار وتلمسان 31 مهاجرا غير شرعي، فيما أحبطت وحدات حرس الحدود بالناحية العسكرية الثانية محاولات تهريب أزيد من 2860 لتر من الوقود".