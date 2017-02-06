المسابقة نظمت بالتنسيق مع مجمع "الشروق" المجلس الثقافي البريطاني يكرم الفائزين في مسابقة تعلم الإنجليزية

كرم المجلس الثقافي البريطاني، الأربعاء، المتسابقين الفائزين في مسابقة تعلم الإنجليزية التي أطلقها بالتنسيق مع مجمع "الشروق" الإعلامي، وبرعاية الشركة البترولية الأمريكية أناداركو وشركة الأجهزة الإلكترونية ستريم سيستام، في حفل تم تنظيمه بمقر شركة أناداركو.

وثمنت ممثلة السفير البريطاني بالجزائر في كلمة ألقتها خلال افتتاحها للحفل، بهذه المبادرة التي تتجدد كل سنة بالتنسيق مع مجمع "الشروق" الإعلامي الهادفة إلى ترقية اللغة الإنجليزية وسط الجزائريين، والمساهمة في تلقين الجزائريين هذه اللغة، معتبرة أن مساعي المجلس الثقافي البريطاني تهدف إلى تعليم اللغة الإنجليزية لشريحة واسعة من الجزائريين، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين المملكة البريطانية والجزائر حول التعاون العلمي في شتى المجالات لاسيما ترقية اللغة الإنجليزية بالجزائر، لاسيما أن اللغة الإنجليزية باتت محل اهتمام كثير من الجزائريين حيث تسجل سنويا عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين في تعلمها، مشيرة إلى أن جريدة "الشروق" عودتنا بمبادراتها الهادفة من خلال تخصيص صفحات لإجراء مسابقة بالنسبة إلى متعلمي اللغة الإنجليزية.

ونوهت مديرة المركز الثقافي البريطاني بالجزائر بالمبادرة التي باتت تقليدا كل سنة عبر صفحات "الشروق"، حيث يتم سنويا تسجيل عدد متزايد من المشاركين، نظرا إلى حرص الجزائريين الدؤوب على تعلم اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن المسابقة هذه السنة عرفت مشاركة عدد كبير من مختلف الأعمار، وأسفرت عن تسعة فائزين بمجموع فائزيْن في كل نهاية أسبوع، إلى جانب الفائز بالجائزة الكبرى المتمثلة في رحلة تعليمية إلى مدينة لندن، بينما حاز الفائزون الثمانية هواتف سمارت فون مهداة من مؤسسة ستريم.

وشهدت هذه الطبعة من مسابقة تعلم الإنجليزية التي أدرجت عبر حلقات على صفحات جريدة "الشروق" مشاركة قياسية، ما يؤكد أن المبادرة أضحت جد مهمة وذاع صيتها بشكل جعلها تلقى نجاحا باهرا، واستفاد الفائزون من جوائز قيمة ورحلة إلى المملكة البريطانية لمدة 15 يوما لدراسة اللغة الإنجليزية، في حين أبدى الفائزون فرحتهم الكبيرة بهذا التكريم الذي سيكون محفزا لهم لتعلم اللغة التي أضحى التحكم فيها ضرورة قصوى، مؤكدين أن مجمع "الشروق" لطالما عود القراء بالمفاجآت والمبادرات الطيبة.