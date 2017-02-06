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بزعم "مكافحة التجسس" في الصحراء
المغرب "يهتم" بمسافري الجزائر وموريتانيا!
أعلنت مراجع إعلامية مغربية، الخميس، عن اعتماد الرباط إجراءات خاصة بمسافري الجزائر وموريتانيا، تحت ذريعة "مكافحة التجسس" في الصحراء الغربية المحتلة، بالتزامن، جرى الكشف عن حراك عسكري متسارع لنظام "المخزن" على طول الحدود وداخل الأراضي الصحراوية.
استنادا إلى ما نقله موقع "إيلاف" عن صحيفة "المساء" المغربية، فإنّ القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، الجنرال "فتح الله الوراق" المعيّن حديثا، يولي اهتماماً خاصاً بمكافحة التجسس والتأكد من هويات الحاملين لجوازات سفر جزائرية وموريتانية، خصوصا الذين يحاولون الدخول إلى منطقة "العيون" المحتلة وباقي المنافذ، وجرى تصنيف ذلك في خانة "الخطوة الأولى لمكافحة التجسس"، بزعم سعي مسافري الجزائر وموريتانيا للحصول على المعلومات واستغلالها من طرف البوليساريو!
وبموجب إستراتيجية جديدة في الصحراء الغربية المحتلة، تمّ الإعلان عن خطوات غير مسبوقة لرفع درجة التأهب العسكري وتفعيل إجراءات احترازية بمناطق حساسة كحفر مناطق عميقة لمنع تسلل عناصر البوليساريو، وقطع الطريق على شبكات التهريب التي أصبحت تعتمد – بحسب نظام "محمد السادس" - مسالك سرية بالصحراء لإدخال مواد محظورة.
وأفيد أنّ الجنرال "الوراق" يسعى إلى نشر قوات جديدة على الحدود، وفي الصحراء الغربية، التي توصف بنقط التوتر، في خرجة جرى تسويغها بـ "رفع الضغط السياسي والعسكري على جبهة البوليساريو"، كما جرى إقحام الجزائر بحجة ما جرى نعته "مواقف عدائية تجاه المغرب".
SoloDZ - *نقرأ الفاتحة على اوروبا بحرب في المغرب العربي كرصاصة رحمة على الاتحاد2017/02/09 على 20:501
انفضح امر الاحتلال العلوي للصحراء الغربية ان انضمامه للاتحاد الافريقي ليس اكثر من مناورة اخرى من مناوراته بدفع من باريس طابعا شريكة العلويين في ملكية المغرب الاقصى وهذه المناورة ترمي الى اهداف اقتصادية لا علاقة لها بحل النزاع على اسس المباديء الدولية القائم عليها وإنما مجرد انضمام استكلاخ عبارة عن اعتراف على الورق دون تفعيله او تجسيده على الارض مثل كثير من المناورات المتشابهة فوجد نفسه في ورطة بعد ان علم الطرف الصحراوي بالخطة واعلن حالة تأهب فرد المخزن بدفع من جهات معروفة بإيقاد نيران الحروي و*
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:12
ولا ننسى الازمة التي اندلعت بين اوروبا وحارس حدودها المروك محورها الصحراء الغربية المُحتلة والمنتوجات الفلاحية التي يستوردها الاتحاد من المروك في اطار اتفاق تجاري بينهما استثنت فيه بروكسل الاراضي الصحراوية المحتلة نتيجة دعوى قضائية تقدم بها ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو وانتصرت فيها الجبهة بشكل تام في سياق حربها القانونية على الاحتلال العلوي هي ازمة بين زبون ملتزم وبائع سارق تحوم حولها الكثير من الاسئلة منها ما يوحي انها ازمة مفتعلة في اطار فرضية تحدثنا عنها عبارة عن تمويه للطرف الصحراوي
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:11
من اجل تمرير مشروع الغاز الكبير في عدد دوله والمكلف جدا في غلافه المالي والشاق في عمله والذي اذا انطلقت اشغاله لا يمكن التراجع عنها خاصة تلك المتعلقة بالصحراء الغربية هذه الاخيرة اذا لم توافق عليه فإن المشروع سيعرف إشكال كبير قانونيا وعمليا وعليه يجب استعطاف الصحراويين وذلك باستكلاخهم بالاعتراف بدولتهم حتى من طرف الاحتلال لكن بالتمويه فقط وليس على الارض اي بانسحاب المستعمر من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومن الاسئلة ايضا ما تبين على ان هذا النزاع حقيقي يدخل في سياق الضغط الدولي على المروك
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:10
هل علم المخزن بمعية بروكسل عن توصل الطرف الصحراوي بفرضية خطة الاستكلاخ وبالتالي ارادوا ان يرجعوا الى نقطة الصفر بالإيحاء ان الاتحاد عازم على قراراته مع احتجاج مخزني ثم يتراجع المخزن عن احتجاجه ويرضخ فيعتقد الطرف الصحراوي ان الامور ماضية في تصفية الاستعمار ويقبل مشاريع الاتحاد الاوروبي على اراضي بلاده قبل ان تستقل أو هو احتجاج عبارة عن عملية استباقية للاتفاق البحري الذي سينظر فيه الاتحاد الاوروبي في الايام القادمة ولماذا هضم المروك اتفاقية التضامن الاجتماعي مع هولندا والتي لا تشمل الصحراء الغربية
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:10
سيقول قائل ان المروك خضع لمنطق هولندا الذي واجهته به والذي يقول ان الاتفاقية جرت بداية السبعينات قبل ان تحتل المملكة العلوية الصحراء الغربية فاقتنع المروك بطرح هولندا ولم يحتج الى شكليا وقبل وامضى على الاتفاق ولكنه يحتج على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الاوروبي رغم ان الاتفاق منذ بدايته ينص على استثناء الصحراء الغربية مما يستورده الزبون الاوروبي من الفلاح المروكي ثم وما هو مصير الدعم المادي الكبير الذي منحته اوروبا للمروك وبالخصوص فرنسا دعما لمشاريع خاصة الطاقية في الصحراء الغربية لصالح المخزن ؟
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:10
وما سب هذا التناقض الذي يطبع سياسات المروك مؤخرا فمن جهة يعترف بالجمهورية الصحراوية بالمصادقة على ميثاق الاتحاد الافريقي ويجلس مول المراركة جنب لجنب مع الرئيس الصحراوي ثم من جهة اخرى يخرج ممثل عن خارجية القصر ويصرح بأن لا يوجد هناك اعتراف ويحتج على قرارات بروكسل تزامنا مع تصريحات شباط الاستشهادية إن هذا الخلط المتعمد يضعنا امام فرضيتان يا إما انها تمثيلية اوروفرنسية من اجل الهدف الغازي يا إما المسئلة حقيقية وتدخل في اطار الضغط الدولي على الاحتلال العلوي من اجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:09
في سياق متصل تعيش المملكة العلوية هذه الفترة على وقع ضغط دولي فظيع ومن كل الجهات بخصوص وضعها في الصحراء الغربية ضغط جعل القصر يشعر بتهديد لعرشه وسبب له هستيرية جنونية حادة جداً تتجسد في تخبط ادوات (الاعلام) المخزني المرتزق هذا الضغط الدولي توج بتصريحات الامين العام الاممي السابق بان كيمون الذي وصف التواجد المخزني بالصحراء الغربية بالإحتلال كتكريس منه لقرار مجلس الامن الذي صدر في 1979 وجاء هذ الموقف الاممي بعد ان اتضح موقف الولايات المتحدة بشكل اكبر وتوجهه مستقبلا لصالح كفاح الشعب الصحراوي العادل
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:08
ناهيك عن خطر الضغط الداخلي والصفيح الاجتماعي الساخن الغير مسبوق وثورة الريف المفاجأة والازمة السياسية المفتعلة بانقلاب ابيض على فوز حزب الشعب الاسلامي من طرف احزاب القصر الصهيوني والسيبة والتيهان والانفلات .. الخ كل هذا الضغط الدولي والداخلي اشعر القصر بخطورة شديدة على عرشه الشيء الذي دفعه للهروب الى الامام بشطحة الانضمام للاتحاد الافريقي ولو على حساب اطروحته الوهمية معترفا بالجمهورية الصحراوية رسميا ويوهم الرأي العام المحلي بعدم الاعتراف لكي يبعد عن نفسه مزيدا من الضغط خاصة من الحليف الاستقلالي
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:08
بعد كل هذا اي بعد صفعة الامين العام للامم المتحدة التي جننت الاحتلال العلوي وجعلته مسخرة امام العالم وبعد سلسلة صفعات الاتحاد الاوروبي والتي لازالت متواصلة وادخلته في لخبطة افقدته بوصلته وبعد الإعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية من خلال الاعتراف بها عضو من اعضاء الاتحاد الافريقي وبعد بعض النكسات على المستوى العربي كذلك وبعد كل الهزائم التي مني بها الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية والعالم باسره متضامن مع القضية الصحراوية ويتابع تطوراتها لايزال القصر يمني نفسه واهما بموقف لصالحه من الولايات المتحدة
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:08
ناسيا السقطة المراهقة التي قام بها بدعم مترشح على حساب آخر في الرئاسيات الامريكية بملايين الدولارات بعد قراءة مسبقة غبية للنتائج ومتجاهلا تسلسل خطوات الدعم الامريكي للقضية الصحراوية مهما كان شكل الادارة الحاكمة على كم من صعيد ومستوى رسمي وغير رسمي مثل جمعية صداقة رسمية مع الشعب الصحراوي ودعم منظمات غير حكومية ونقاط كثيرة تصب في صالح الطرف الصحراوي ولعل اهمها تقارير الخارجية الامريكية المعبرة عن موقفها الثابت حيال القضية الصحراوية والذي يعتبر المملكة العلوية والصحراء الغربية بلدين كل واحد على حدى
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:07
وآخر اوجه الدعم الامريكي لكفاح الشعب الصحراوي هو دعوة مجلس الشيوخ في اطار تقليد سنوي ممثل البوليساريو بواشنطن لفطور ترأسه الرئيس ترامب القى من خلاله المسؤول الصحراوي كلمة باسم افريقيا وتبعه في نفس اليوم عشاء تطرق فيه مسؤولين امريكيين من الكونغرس لصمود الشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال العلوي وللدعم الامريكي المتواصل للقضية الصحراوية والآخذ وتيرة تصاعدية وتزامنت كلمة المسؤول الامريكي بحضور طرفي النزاع في هذا الحفل الامريكي الرسمي "الدولي" مع انتصار الطرف الصحراوي افريقياً باعتراف المروك بـ RASD
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:07
يعني كل هذا واشياء اخرى كثيرة ومتنوعة الاشكال عن دعم ادارات الولايات المتحدة الامريكية المختلفة والمتلاحقة للقضية الصحراوية العادلة ومع ذلك يتشبث المخزن بوهم تراجع واشنطن عن دعم الشعب الصحراوي ويصرف على هذا الوهم اموالا طائلة وهدايا وعطايا وتنازلات وعمالة وتشبثه هذا ليس إلا تبذير لاموال رعية مغلوبة على امرها على شخصيات امريكية رسمية لكن تمثل نفسها ولا تمثل الموقف الامريكي الرسمي الثابت تجاه القضية الصحراوية واسمها القضية الصحراوية وليس القضية المخربية على فكرة ويذكرني تنامي الدعم الرسمي الامريكي
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:07
للقضية الصحراوية بدعم واشنطن للشعب الجزائري في كفاحه البطولي الاسطوري ضد الاحتلال الفرنسي وبلغ ذروته ابان المفاوضات الجزائرية الفرنسية في ايفيان والتي تقررت بضغط من انتصارات جيش التحرير في الميدان من جهة وضغط امريكا من جهة اخرى والتي حاولت فرنسا جاهدة عرقلة هذه المفاوضات واجهاضها وتأخيرها مراهِنة على وهم القضاء على جيش التحرير او على الاقل اضعاف الثورة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب الاقتصادية وغيرها وكان الرئيس الامريكي جون كيندي في عشاء نظمته باريس على شرفه خلال زيارة رسمية قام بها الى فرنسا
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:06
قد صرح ضاغطا على باريس اكثر من اي وقت سابق بعد تماطل الاخيرة في الرضوخ للحق انه في حال لم تنجح مفاوضات ايفيان ستتدخل ادارة امريكا بشكل مباشر وفعال لصالح الشعب الجزائري وبعد فترة معينة تحصلت الجزائر على الاستقلال وكان الرئيس الامريكي من اول المهنئين والمباركين للشعب الجزائري وشبه كفاحه بكفاح شعبه ضد الانجليز .. الخ من الخطاب التاريخي الشهير الذي ثمن به كينيدي النصر الجزائري ويبدو ان واشنطن تقوم بنفس الخطوات تجاه القضية الصحراوية وتضغط على الاحتلال خاصة وان الاخير يناور ويماطل ويعبث ويتعنت ويتهرب
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:06
هذا الواقع الذي وصل اليه الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية اثار حنق عبيدات القصر وادخلهم في حالة جهنمية من النرفزة والنوبات العصبية الهستيرية والجنون والاختناق والتخبط الى درجة انهم وفي محاولة يائسة مثيرة للشفقة لتخفيف الآلام النفسية الحادة الناجمة عن الهزائم المتكررة التي تلقاها نظام اسيادهم في القصر امام البوليساريو والذي يسموه الخصم الجزائري هربا من عقدة الطرف الصحراوي لكن جميل ان يعتقدوا بأن الجزائر هي التي هزمتهم ودمرت اوهامهم وجننتهم وللهروب من اوجاعهم النفسية يطلقون تحليلات عبارة عن خيال
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 20:59
يحاولون به قلب الحقائق عسى ان يخفف عنهم ذلك الحالة النفسية المأساوية التي هم يتخبطون فيها واكثر ما يثير الشفقة في عبيدات القصر سواء في (الاعلام) او (المحللين) هو انهم لا وزن لهم ولا قيمة ولا اي شيء مجرد مرتزقة هدفهم العضم الذي ينتظروه من القصر هذا الاخير هو مالك البلاد وحاكمها والمتفرد بقراراتها والبقية مجرد مواضيع منهم الابواق الناعقة ومنهم الادوات الاستحمارية للرعية ..الخ كل ومهمته ولكن لا وزن لهم ولا قيمة ولا يروا إلا ما يريهم القصر حتى اذا قال القصر ان سِيدهم يظهر جالس على القمر فسيقولون ذلك
dtoz57119 - المملكة المغربية2017/02/09 على 20:55
تألم في صمت
Solo2017/02/09 على 21:17
شششت اقرا ساكت لا تزعج القراء ومت بغيظك
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 20:592
هذا الواقع الذي وصل اليه الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية اثار حنق عبيدات القصر وادخلهم في حالة جهنمية من النرفزة والنوبات العصبية الهستيرية والجنون والاختناق والتخبط الى درجة انهم وفي محاولة يائسة مثيرة للشفقة لتخفيف الآلام النفسية الحادة الناجمة عن الهزائم المتكررة التي تلقاها نظام اسيادهم في القصر امام البوليساريو والذي يسموه الخصم الجزائري هربا من عقدة الطرف الصحراوي لكن جميل ان يعتقدوا بأن الجزائر هي التي هزمتهم ودمرت اوهامهم وجننتهم وللهروب من اوجاعهم النفسية يطلقون تحليلات عبارة عن خيال
القمري 2017/02/09 على 21:15
الالم يؤدي احيانا الى الاسهال اللغوي ومضغ المطاط كعلكة لتسلة عن النفس
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 20:593
قد صرح ضاغطا على باريس اكثر من اي وقت سابق بعد تماطل الاخيرة في الرضوخ للحق انه في حال لم تنجح مفاوضات ايفيان ستتدخل ادارة امريكا بشكل مباشر وفعال لصالح الشعب الجزائري وبعد فترة معينة تحصلت الجزائر على الاستقلال وكان الرئيس الامريكي من اول المهنئين والمباركين للشعب الجزائري وشبه كفاحه بكفاح شعبه ضد الانجليز .. الخ من الخطاب التاريخي الشهير الذي ثمن به كينيدي النصر الجزائري ويبدو ان واشنطن تقوم بنفس الخطوات تجاه القضية الصحراوية وتضغط على الاحتلال خاصة وان الاخير يناور ويماطل ويعبث ويتعنت ويتهرب
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 20:594
للقضية الصحراوية بدعم واشنطن للشعب الجزائري في كفاحه البطولي الاسطوري ضد الاحتلال الفرنسي وبلغ ذروته ابان المفاوضات الجزائرية الفرنسية في ايفيان والتي تقررت بضغط من انتصارات جيش التحرير في الميدان من جهة وضغط امريكا من جهة اخرى والتي حاولت فرنسا جاهدة عرقلة هذه المفاوضات واجهاضها وتأخيرها مراهِنة على وهم القضاء على جيش التحرير او على الاقل اضعاف الثورة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب الاقتصادية وغيرها وكان الرئيس الامريكي جون كيندي في عشاء نظمته باريس على شرفه خلال زيارة رسمية قام بها الى فرنسا
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:005
يعني كل هذا واشياء اخرى كثيرة ومتنوعة الاشكال عن دعم ادارات الولايات المتحدة الامريكية المختلفة والمتلاحقة للقضية الصحراوية العادلة ومع ذلك يتشبث المخزن بوهم تراجع واشنطن عن دعم الشعب الصحراوي ويصرف على هذا الوهم اموالا طائلة وهدايا وعطايا وتنازلات وعمالة وتشبثه هذا ليس إلا تبذير لاموال رعية مغلوبة على امرها على شخصيات امريكية رسمية لكن تمثل نفسها ولا تمثل الموقف الامريكي الرسمي الثابت تجاه القضية الصحراوية واسمها القضية الصحراوية وليس القضية المخربية على فكرة ويذكرني تنامي الدعم الرسمي الامريكي
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:006
وآخر اوجه الدعم الامريكي لكفاح الشعب الصحراوي هو دعوة مجلس الشيوخ في اطار تقليد سنوي ممثل البوليساريو بواشنطن لفطور ترأسه الرئيس ترامب القى من خلاله المسؤول الصحراوي كلمة باسم افريقيا وتبعه في نفس اليوم عشاء تطرق فيه مسؤولين امريكيين من الكونغرس لصمود الشعب الصحراوي في كفاحه ضد الاحتلال العلوي وللدعم الامريكي المتواصل للقضية الصحراوية والآخذ وتيرة تصاعدية وتزامنت كلمة المسؤول الامريكي بحضور طرفي النزاع في هذا الحفل الامريكي الرسمي "الدولي" مع انتصار الطرف الصحراوي افريقياً باعتراف المروك بـ RASD
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:007
ناسيا السقطة المراهقة التي قام بها بدعم مترشح على حساب آخر في الرئاسيات الامريكية بملايين الدولارات بعد قراءة مسبقة غبية للنتائج ومتجاهلا تسلسل خطوات الدعم الامريكي للقضية الصحراوية مهما كان شكل الادارة الحاكمة على كم من صعيد ومستوى رسمي وغير رسمي مثل جمعية صداقة رسمية مع الشعب الصحراوي ودعم منظمات غير حكومية ونقاط كثيرة تصب في صالح الطرف الصحراوي ولعل اهمها تقارير الخارجية الامريكية المعبرة عن موقفها الثابت حيال القضية الصحراوية والذي يعتبر المملكة العلوية والصحراء الغربية بلدين كل واحد على حدى
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:008
بعد كل هذا اي بعد صفعة الامين العام للامم المتحدة التي جننت الاحتلال العلوي وجعلته مسخرة امام العالم وبعد سلسلة صفعات الاتحاد الاوروبي والتي لازالت متواصلة وادخلته في لخبطة افقدته بوصلته وبعد الإعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية من خلال الاعتراف بها عضو من اعضاء الاتحاد الافريقي وبعد بعض النكسات على المستوى العربي كذلك وبعد كل الهزائم التي مني بها الاحتلال العلوي في الصحراء الغربية والعالم باسره متضامن مع القضية الصحراوية ويتابع تطوراتها لايزال القصر يمني نفسه واهما بموقف لصالحه من الولايات المتحدة
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:009
ناهيك عن خطر الضغط الداخلي والصفيح الاجتماعي الساخن الغير مسبوق وثورة الريف المفاجأة والازمة السياسية المفتعلة بانقلاب ابيض على فوز حزب الشعب الاسلامي من طرف احزاب القصر الصهيوني والسيبة والتيهان والانفلات .. الخ كل هذا الضغط الدولي والداخلي اشعر القصر بخطورة شديدة على عرشه الشيء الذي دفعه للهروب الى الامام بشطحة الانضمام للاتحاد الافريقي ولو على حساب اطروحته الوهمية معترفا بالجمهورية الصحراوية رسميا ويوهم الرأي العام المحلي بعدم الاعتراف لكي يبعد عن نفسه مزيدا من الضغط خاصة من الحليف الاستقلالي
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0110
في سياق متصل تعيش المملكة العلوية هذه الفترة على وقع ضغط دولي فظيع ومن كل الجهات بخصوص وضعها في الصحراء الغربية ضغط جعل القصر يشعر بتهديد لعرشه وسبب له هستيرية جنونية حادة جداً تتجسد في تخبط ادوات (الاعلام) المخزني المرتزق هذا الضغط الدولي توج بتصريحات الامين العام الاممي السابق بان كيمون الذي وصف التواجد المخزني بالصحراء الغربية بالإحتلال كتكريس منه لقرار مجلس الامن الذي صدر في 1979 وجاء هذ الموقف الاممي بعد ان اتضح موقف الولايات المتحدة بشكل اكبر وتوجهه مستقبلا لصالح كفاح الشعب الصحراوي العادل
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0111
وما سب هذا التناقض الذي يطبع سياسات المروك مؤخرا فمن جهة يعترف بالجمهورية الصحراوية بالمصادقة على ميثاق الاتحاد الافريقي ويجلس مول المراركة جنب لجنب مع الرئيس الصحراوي ثم من جهة اخرى يخرج ممثل عن خارجية القصر ويصرح بأن لا يوجد هناك اعتراف ويحتج على قرارات بروكسل تزامنا مع تصريحات شباط الاستشهادية إن هذا الخلط المتعمد يضعنا امام فرضيتان يا إما انها تمثيلية اوروفرنسية من اجل الهدف الغازي يا إما المسئلة حقيقية وتدخل في اطار الضغط الدولي على الاحتلال العلوي من اجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0112
سيقول قائل ان المروك خضع لمنطق هولندا الذي واجهته به والذي يقول ان الاتفاقية جرت بداية السبعينات قبل ان تحتل المملكة العلوية الصحراء الغربية فاقتنع المروك بطرح هولندا ولم يحتج الى شكليا وقبل وامضى على الاتفاق ولكنه يحتج على الاتفاق التجاري مع الاتحاد الاوروبي رغم ان الاتفاق منذ بدايته ينص على استثناء الصحراء الغربية مما يستورده الزبون الاوروبي من الفلاح المروكي ثم وما هو مصير الدعم المادي الكبير الذي منحته اوروبا للمروك وبالخصوص فرنسا دعما لمشاريع خاصة الطاقية في الصحراء الغربية لصالح المخزن ؟
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0213
هل علم المخزن بمعية بروكسل عن توصل الطرف الصحراوي بفرضية خطة الاستكلاخ وبالتالي ارادوا ان يرجعوا الى نقطة الصفر بالإيحاء ان الاتحاد عازم على قراراته مع احتجاج مخزني ثم يتراجع المخزن عن احتجاجه ويرضخ فيعتقد الطرف الصحراوي ان الامور ماضية في تصفية الاستعمار ويقبل مشاريع الاتحاد الاوروبي على اراضي بلاده قبل ان تستقل أو هو احتجاج عبارة عن عملية استباقية للاتفاق البحري الذي سينظر فيه الاتحاد الاوروبي في الايام القادمة ولماذا هضم المروك اتفاقية التضامن الاجتماعي مع هولندا والتي لا تشمل الصحراء الغربية
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0214
وبعيدا عن تحليلات ابواق القصر المثيرة للشفقة في غباءها المُركب وهستيريتها النفسية مثل (المحلل) الذي قال ان الاتحاد الاوروبي يقوم ببالون اختبار للمروك على توجهه الافريقي وكأن المسخرة العلوية هي ند للاتحاد او لأحد دوله والحقيقة هي ان المروك ليس اكثر من بيت بلاستيكي ينتج الماطيشة طلبها الزبون الاوروبي ناهيك عن كونه اي المروك كلب حراسة لحدود اوروبا التي تبدأ من اراضي مملكة العلويين فبعيدا عن اوهام طبالي ومزمري القصر المرتزقة اول سؤال نطرحه هو لماذا تأخر المروك في الاحتجاج على قارات الاتحاد الاوروبي
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0215
من اجل تمرير مشروع الغاز الكبير في عدد دوله والمكلف جدا في غلافه المالي والشاق في عمله والذي اذا انطلقت اشغاله لا يمكن التراجع عنها خاصة تلك المتعلقة بالصحراء الغربية هذه الاخيرة اذا لم توافق عليه فإن المشروع سيعرف إشكال كبير قانونيا وعمليا وعليه يجب استعطاف الصحراويين وذلك باستكلاخهم بالاعتراف بدولتهم حتى من طرف الاحتلال لكن بالتمويه فقط وليس على الارض اي بانسحاب المستعمر من الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومن الاسئلة ايضا ما تبين على ان هذا النزاع حقيقي يدخل في سياق الضغط الدولي على المروك
Solo - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:0316
ولا ننسى الازمة التي اندلعت بين اوروبا وحارس حدوده المروك محورها الصحراء الغربية المُحتلة والمنتوجات الفلاحية التي يستوردها الاتحاد من المروك في اطار اتفاق تجاري بينهما استثنت فيه بروكسل الاراضي الصحراوية المحتلة نتيجة دعوى قضائية تقدم بها ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو وانتصرت فيها الجبهة بشكل تام في سياق حربها القانونية على الاحتلال العلوي هي ازمة بين زبون ملتزم وبائع سارق تحوم حولها الكثير من الاسئلة منها ما يوحي انها ازمة مفتعلة في اطار فرضية تحدثنا عنها عبارة عن تمويه للطرف الصحراوي
adam - blad l3azz2017/02/09 على 21:0417
النار والحديد والطريحة لمن تسول له نفسه استفزازنا،،،،،، في حده الحد بين الجد واللعب،،،،،،،، العبوا قرب أبوابكم وكفى من الغباء،،،، روائحكم أزكمت الأنوف ،،،،،،،،،،،، وقد اعدر من ااندر
2017/02/09 على 21:0518
لان كل مايضبط من ممنوعات خطيرة فيها السلاح هو ياتي عن طريق البوابة الجنوبية تحت معطيات مخابراتية جزائرية اذن من حق المغرب ان يحصن ذاته من كل شر على مجموع الداخلين اليه ومالك ياصحافي اخر الزمان لم تذكر 45000مطرود مغربي ظلما وعدوانا بقي فيك علاش المغرب يشدد المراقبة.
SoloDZ - المخزن تائه ويرد بتحريك الميليشيات الفرنسية (far) بالاراضي المحتلة2017/02/09 على 21:1119
وبعيدا عن تحليلات ابواق القصر المثيرة للشفقة في غباءها المُركب وهستيريتها النفسية مثل (المحلل) الذي قال ان الاتحاد الاوروبي يقوم ببالون اختبار للمروك على توجهه الافريقي وكأن المسخرة العلوية هي ند للاتحاد او لأحد دوله والحقيقة هي ان المروك ليس اكثر من بيت بلاستيكي ينتج الماطيشة طلبها الزبون الاوروبي ناهيك عن كونه اي المروك كلب حراسة لحدود اوروبا التي تبدأ من اراضي مملكة العلويين فبعيدا عن اوهام طبالي ومزمري القصر المرتزقة اول سؤال نطرحه هو لماذا تأخر المروك في الاحتجاج على قارات الاتحاد الاوروبي
حكيم2017/02/09 على 21:2420
كان الاجدر بكم ان تتجسسو علي دانيال واصدقاءه الذين ينهشون لحم اطفالكم وبناتكم ليل نهار في الجهر والسر يا ابناء السياح