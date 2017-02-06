ملابس المرضى تتحوّل إلى وسادات وأغطية بمصطفى باشا

date 2017/02/09 views 322 comments 0
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icon-writer ق.و

وجد أحد المرضى نفسه أمام إهمال كبير في مصلحة استعجالات الجراحة العامة بمستشفى مصطفى باشا، فبعد إنقاذ حياته من قبل الطاقم الطبي وإخضاعه لعملية جراحية، إثر كسور أصابت 6 أضلاع من قفصه الصدري، لم يجد سوى سرواله وقميصه ليستعملهما كوسادة يضع عليها رأسه في غرفة الإنعاش بالإضافة إلى معطفه لتغطية جزء من جسمه، فضلا عن منع مُرافقه من البقاء معه في غياب تامّ للمتابعة الطبية من قبل الممرضين.

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ولم يجد الأطباء حرجا من تفسير الوضع بانعدام الأغطية والأفرشة، فهل طال التقشف وزارة بوضياف إلى هذا الحد؟

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