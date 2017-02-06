السلطات قالت إنّهم سعوا للهرب إلى إيران البحرين: مصرع 3 مساجين فارين وإيقاف 7

أعلنت السلطات البحرينية، الخميس، عن قتل قواتها لثلاثة أشخاص واعتقال سبعة آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولة مساجين فارين الهرب إلى إيران.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، على لسان "طارق الحسن" قائد الشرطة البحرينية قوله: "العملية مرتبطة بالهجوم الإرهابي على سجن وقع الشهر الماضي، ومن بين الهاربين عددا ممن نفذوا هجوما على مركز الإصلاح والتأهيل في سجن "جو" المركزي خلال جانفي الأخير والذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من السجناء المدانين".

وتخلّل المؤتمر الصحفي لـ "الحسن" بثّ لقطات أظهرت أفرادا من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع مجموعة من الرجال الذين كانوا يستقلون قاربا صغيرا ينطلق مبتعدا عن الجزيرة، قبل أن يشرح "الحسن" للصحفيين: "بادر الهدف (القارب) بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، وتمّ الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمت السيطرة على القارب، وضبطنا أدلة مادية تثبت أنّ الفارين كانوا هم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم".

وأوضح المسؤول البحريني إنّ هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة المعتقلين، هؤلاء ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية" منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة.

وشهد البحرين في الفترة الأخيرة إيقاف الآلاف من شيعة البحرين، غداة اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشنّ هجمات على قوات الأمن، وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014.

وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.