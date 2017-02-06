مقتل ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ في غارة روسية في سوريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن الجيش التركي، أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا بطريق الخطأ، الخميس، في غارة للطيران الروسي في شمال سوريا.

وقال الجيش التركي في بيان، إن 11 جندياً تركياً آخرين أصيبوا بجروح في هذه الغارة، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقديم تعازيه إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للبيان التركي، كان سلاح الجو الروسي يحاول استهداف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "لكن ثلاثة من جنودنا استشهدوا عندما قصف المبنى حيث تتمركز وحداتنا".

ولم يحدد في أي منطقة في شمال سوريا وقعت هذه الحادثة.

وخلال اتصاله بأردوغان، أعرب الرئيس الروسي عن "حزنه وتعازيه"، وفقاً لبيان الجيش التركي.

في موسكو، أعلن الكرملين أن بوتين وأردوغان قررا خلال هذه المحادثة الهاتفية تعزيز التعاون ضد تنظيم "داعش".