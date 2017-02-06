مسيرات حاشدة في إيران تنديداً بتهديدات ترامب

قال التلفزيون الإيراني، إن مئات الآلاف من الإيرانيين نظموا مسيرة، الجمعة، لإعلان التأييد للمؤسسة الدينية بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "وجه تحذيراً" لطهران.

وفي ذكرى الثورة الإسلامية التي اندلعت في 1979 وأطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة توجه المحتجون وبينهم مئات من أفراد الجيش والشرطة إلى ميدان أزادي (الحرية) في طهران. وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" ودمى لترامب بينما عزفت الشرطة العسكرية الأغاني الثورية الإيرانية.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد دعا الإيرانيين، يوم الثلاثاء، للمشاركة في الاحتجاجات لتأكيد أن إيران لا تخشى "التهديدات" الأمريكية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص يطئون صورة لترامب في شارع في طهران.

وقال شاب إيراني للتلفزيون الرسمي: "لا يمكن لأمريكا أو ترامب أن يفعلا أي شيء. نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل زعيمنا خامنئي".

ووجه ترامب الأسبوع الماضي "تحذيراً" لإيران رداً على اختبار صاروخي أجرته يوم 29 جانفي وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات. وقالت طهران إنها لن توقف برنامجها الصاروخي.

كما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين للانضمام إلى المسيرات، يوم الجمعة، "لإظهار علاقاتهم التي لا تنفصم مع الزعيم الأعلى والجمهورية الإسلامية".

وقال روحاني للحشد في ميدان أزادي: "بعض الشخصيات عديمة الخبرة في المنطقة وفي أمريكا تهدد إيران.. حري بهم أن يعرفوا أن لغة التهديدات لم تفلح أبداً مع إيران".

وأضاف "عليهم أن يتعلموا احترام إيران والإيرانيين.. سنواجه بكل قوة سياسيات التلويح بالحرب".

وقال التلفزيون الرسمي، إن ملايين خرجوا في مسيرات في أنحاء البلاد.

وظهرت مشاعر العداء للولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات طهران. وحمل البعض صوراً لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كتب تحتها "الموت لثلاثي الشيطان".