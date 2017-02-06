إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين 5 قتلى و30 جريحا في حادث مرور بالمدية

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، الجمعة، في حادث مرور وقع ببلدية وزرة في ولاية المدية.

وقال مدير الحماية المدنية لولاية المدية، المقدم بوشريفي ناصر، لوكالة الأنباء الجزائرية، "إن الحادث وقع على الساعة 6 و 25 د من صباح اليوم الجمعة، عندما انقلبت حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 35 راكبا في مدخل ولاية المدية على مستوى بلدية الوزرة، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص في عين المكان و اثنين آخرين في المستشفى".

وأوضح المقدم بوشريفي، أنه من بين الجرحى أيضا 3 في حالة حرجة، مشيرا إلى أن عناصر الحماية المدنية قامت بنقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "محمد بوضياف" بالمدية.

ورجح المتحدث أن يكون سبب انقلاب الحافلة راجعا إما للسرعة المفرطة أو لتعب السائق نظرا لطول المسافة التي تربط الخط الذي يعمل به.

وفور وقوع الحادث تنقل والي المدية مصطفى العياضي، إلى المستشفى للإطلاع عن كثب عن حالة المصابين، حيث أمر بالتكفل الجيد بعلاجهم.