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    العدد: 5364 2017/02/09

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icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟

    • تستطيع

      870 (%7.8)

    • لا تسطيع

      10282 (%92.2)

  • كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

    • استقالة لأسباب صحية

      286 (%3.48)

    • إقالة بسبب تصريحاته

      7944 (%96.52)

  • هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟

    • نعم

      3082 (%71.54)

    • لا

      1226 (%28.46)

  • هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟

    • أعارض

      22917 (%61.23)

    • أؤيد

      14509 (%38.77)

  • هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير

    • نعم

      1401 (%13.13)

    • لا

      9270 (%86.87)

  • هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟

    • نعم

      12 (%18.75)

    • لا

      52 (%81.25)

  • هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟

    • يعود

      3514 (%65.93)

    • لا يعود

      1816 (%34.07)

  • ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟

    • حكومة توافقية

      725 (%43.81)

    • حكومة الأغلبية البرلمانية

      175 (%10.57)

    • حكومة تكنوقراطية

      755 (%45.62)

  • كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟

    • خطوة نحو الدولة المدنية

      208 (%12)

    • تغيير للتسمية فقط

      1454 (%83.85)

    • خطوة نحو الشفافية

      72 (%4.15)

هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟

  • on on ينجحون
  • on on لا ينجحون

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