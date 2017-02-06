القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا بالكامل

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية قولها، الجمعة، أن القوات الحكومية اليمنية أحكمت سيطرتها بالكامل على مدينة المخا الواقعة على البحر الأحمر في جنوب غرب اليمن بعد أسابيع من المعارك مع المتمردين الحوثيين.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الرابعة محمد النقيب لفرانس برس: "انتهينا من معركة المخا والميناء تماماً"، مضيفاً "تم دحر المتمردين منها واجبروا على الفرار إلى منطقة يختل شمالاً على بعد خمسة كيلومترات".