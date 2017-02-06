تعيين سلام فياض مبعوثاً دولياً لليبيا

أ ف ب - الشروق أونلاين

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا للتوسط في المحادثات حول تعديلات على الاتفاق السياسي الهش، حسب ما أفاد دبلوماسيون، الخميس.

وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في رسالة أنه يعتزم تعيين فياض خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر 2015.

وشغل فياض (65 عاماً) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، كما شغل منصب وزير المالية مرتين.

ويأتي تعيينه وسط مفاوضات دبلوماسية حول إدخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وتعمل حكومة السراج في طرابلس منذ العام الماضي إلا أنها فشلت في ترسيخ سيطرتها على المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

وقال كوبلر لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن المحادثات حول "التعديلات المحتملة" للاتفاق السياسي تحرز تقدماً.

وتركزت المفاوضات على دور حفتر في الحكومة وضرورة وجود جيش موحد في ليبيا.