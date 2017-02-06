يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا للتوسط في المحادثات حول تعديلات على الاتفاق السياسي الهش، حسب ما أفاد دبلوماسيون، الخميس.
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في رسالة أنه يعتزم تعيين فياض خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر 2015.
وشغل فياض (65 عاماً) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، كما شغل منصب وزير المالية مرتين.
ويأتي تعيينه وسط مفاوضات دبلوماسية حول إدخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتعمل حكومة السراج في طرابلس منذ العام الماضي إلا أنها فشلت في ترسيخ سيطرتها على المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
وقال كوبلر لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن المحادثات حول "التعديلات المحتملة" للاتفاق السياسي تحرز تقدماً.
وتركزت المفاوضات على دور حفتر في الحكومة وضرورة وجود جيش موحد في ليبيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يهتم" بمسافري الجزائر وموريتانيا!
2نفسانيون أمريكيون يتهمون "ترامب" بالإختلال العقلي!
3السيسي: لن يسمح لأصحاب "توجهات دينية معينة" بالانضمام للجيش
4انفجار في محطة نووية في فرنسا
5الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا بشبهة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
محمد سليم قلالة
هل نجهل حالنا بحق؟
محمد الهادي الحسني
ما أشبه الليلة بالبارحة
جمال لعلامي
فاقو... راغبة متمنـّعة!
رشيد ولدبوسيافة
وزاراتٌ "بكماء"!
الفيديو
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
تعيين سلام فياض مبعوثاً دولياً لليبيا
أ ف ب - الشروق أونلاين
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا للتوسط في المحادثات حول تعديلات على الاتفاق السياسي الهش، حسب ما أفاد دبلوماسيون، الخميس.
تغطيات ذات صلة
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا بالكامل
مسيرات حاشدة في إيران تنديداً بتهديدات ترامب
محكمة أمريكية تؤيد تجميد قرار ترامب بحظر السفر
مقتل ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ في غارة روسية في سوريا
إصابة ستة إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب
وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن في رسالة أنه يعتزم تعيين فياض خلفاً للألماني مارتن كوبلر الذي يتولى هذا المنصب منذ نوفمبر 2015.
وشغل فياض (65 عاماً) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، كما شغل منصب وزير المالية مرتين.
ويأتي تعيينه وسط مفاوضات دبلوماسية حول إدخال تغييرات على الاتفاق السياسي الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة وأدى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتعمل حكومة السراج في طرابلس منذ العام الماضي إلا أنها فشلت في ترسيخ سيطرتها على المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.
وقال كوبلر لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن المحادثات حول "التعديلات المحتملة" للاتفاق السياسي تحرز تقدماً.
وتركزت المفاوضات على دور حفتر في الحكومة وضرورة وجود جيش موحد في ليبيا.