حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، معتبرة أن ذلك يضع الجماعة بمصاف تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية (داعش)، وفقاً لما ذكره موقع "بي بي سي عربي" الخميس.
واعتبرت لورا بيتر، مستشارة الأمن القومي الأمريكي في المنظمة، أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضائها في الخارج. وقالت: "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية الجماعة كمنظمة إرهابية سيتعرض أعضاؤها وأي شخص أو جهة يُشتبه في تقديمهم دعماً لها في الولايات المتحدة أو خارجها لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، كما سيكون هؤلاء أيضاً عرضة للاستهداف والملاحقة خارج الولايات المتحدة".
في السياق ذاته، حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، إدارة ترامب من تداعيات خطيرة قد يسفر عنها تصنيف واشنطن جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، الخميس.
وأشار خبراء الوكالة الاستخباراتية إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي لديها الملايين من الأنصار في مختلف أنحاء العالم، "رفضت العنف في إطار سياستها الرسمية وعارضت كلاً من القاعدة وداعش".
وشددوا على أن إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية سيُضعف، على الأرجح، وقوف زعماء الجماعة ضد استخدام العنف و"سيوفر لتنظيمي داعش والقاعدة تربة خصبة إضافية للدعاية من أجل تجنيد الأنصار واكتساب مزيد من الدعم، لا سيما في الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة" على حد قولهم.
وكانت مصادر مقربة من فريق ترامب قالت إن فريقاً يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، يسعى إلى إدراج جماعة الإخوان على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1المغرب "يهتم" بمسافري الجزائر وموريتانيا!
2نفسانيون أمريكيون يتهمون "ترامب" بالإختلال العقلي!
3الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا بشبهة الإعداد لتنفيذ هجوم إرهابي
4عباس يهدد باللجوء للمحاكم الدولية ضد الاستيطان الإسرائيلي
5محكمة أمريكية تؤيد تجميد قرار ترامب بحظر السفر
Français English
الرأي
سلطان بركاني
المتعلّقون بأستار الكعبة
سليم قلالة
لماذا يحلم الناس بأمريكا؟
سلطان بركاني
حذارِ.. حذارِ.. يا شبابنا
معلومي ياسين
أبوريدة حفظ درس الجزائر
عبد الناصر
دموع في حفلة!
عمار يزلي
حديث "الغش ـ ريعيات"
محمد سليم قلالة
هل نجهل حالنا بحق؟
محمد الهادي الحسني
ما أشبه الليلة بالبارحة
جمال لعلامي
فاقو... راغبة متمنـّعة!
رشيد ولدبوسيافة
وزاراتٌ "بكماء"!
الفيديو
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صفعة جديدة يتلقاها ترامب
أكبر عروس في العالم.. برازيلية عمرها يفوق المائة!
منتخبا مصر والكاميرون يستعدّان لخوض معترك المشهد الختامي
فتاة فلسطينية تدهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس
وزارة الخارجية لم تتصل بعائلتي الجزائريين المغتالين بكندا
CIA و"رايتس ووتش" تحذران من وضع الإخوان على قائمة الإرهاب
وكالات - الشروق أونلاين
حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، معتبرة أن ذلك يضع الجماعة بمصاف تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية (داعش)، وفقاً لما ذكره موقع "بي بي سي عربي" الخميس.
تغطيات ذات صلة
الأسد يرفض إقامة مناطق آمنة في سوريا
ترامب ينتقد الاستيطان لأول مرة.. وهذا ما قاله عن نقل السفارة للقدس
CIA و"رايتس ووتش" تحذران من وضع الإخوان على قائمة الإرهاب
تعيين سلام فياض مبعوثاً دولياً لليبيا
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا بالكامل
واعتبرت لورا بيتر، مستشارة الأمن القومي الأمريكي في المنظمة، أن تطبيق القرار سيقوض ممارسة الحقوق السياسية لأعضائها في الخارج. وقالت: "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية الجماعة كمنظمة إرهابية سيتعرض أعضاؤها وأي شخص أو جهة يُشتبه في تقديمهم دعماً لها في الولايات المتحدة أو خارجها لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، كما سيكون هؤلاء أيضاً عرضة للاستهداف والملاحقة خارج الولايات المتحدة".
في السياق ذاته، حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، إدارة ترامب من تداعيات خطيرة قد يسفر عنها تصنيف واشنطن جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، الخميس.
وأشار خبراء الوكالة الاستخباراتية إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي لديها الملايين من الأنصار في مختلف أنحاء العالم، "رفضت العنف في إطار سياستها الرسمية وعارضت كلاً من القاعدة وداعش".
وشددوا على أن إدراج الجماعة على القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية سيُضعف، على الأرجح، وقوف زعماء الجماعة ضد استخدام العنف و"سيوفر لتنظيمي داعش والقاعدة تربة خصبة إضافية للدعاية من أجل تجنيد الأنصار واكتساب مزيد من الدعم، لا سيما في الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة" على حد قولهم.
وكانت مصادر مقربة من فريق ترامب قالت إن فريقاً يقوده مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية، يسعى إلى إدراج جماعة الإخوان على قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.