القرار خلف ارتياحا وسط السكان وزارة الصحة ترفع التجميد عن إنجاز عيادة صحية بالبويرة

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن وزارة الصحة والسكان قامت بمراسلة مديريتها بالبويرة، قصد إبلاغها بقرار رفع التجميد عن مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية أهل القصر شرق الولاية، وهو المشروع الذي تم تجميده منذ مدة بسبب التقشف.

القرار حسب مصادرنا جاء بعد دراسة الوضعية، إثر الزيارة التي قام بها وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى الولاية الشهر الفارط، التي أبلغ فيها بانشغال سكان المنطقة حول الموضوع، ليتم رفع التجميد عنه عبر قرار صدر عن الوزارة وتم إرساله إلى مديرية الصحة بالبويرة من أجل إعادة بعث المشروع من جديد واتخاذ التدابير اللازمة لتجسيده في الآجال المحددة.

ويحمل المشروع رخصة تقدر بأكثر من 11 مليار سنتيم تم تجميده بسبب سياسة التقشف على غرار العديد من المشاريع الكبرى عبر الوطن، ليأتي الفرج أخيرا على سكان البلدية والمناطق المجاورة لها الذين ارتاحوا للقرار، حيث من شأنه أن يضع حدا لمعاناتهم من التنقل إلى المستشفيات البعيدة بتوفيره الخدمات الصحية اللازمة، في انتظار تجسيد هذا الحلم في القريب العاجل ومن دون تأخير.