خلال جانفي الماضي إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 164 شخص

تمكنت وحدات القوات البحرية، خلال شهر جانفي المنصرم، من إنقاذ 11 شخصا وإحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 164 آخرين.

وحسب حصيلة أوردتها وزارة الدفاع الوطني، الجمعة، فإن وحدات قواتنا البحرية عبر مختلف تدخلاتها خلال شهر جانفي 2017 تمكنت من إنقاذ 11 شخصا من بينهم طفلين، وإنقاذ 5 قوارب صيد، وإحباط محاولات هجرة غير شرعية شملت 164 شخصا من جنسية جزائرية، من بينهم 3 نساء و6 قصر، بالإضافة إلى 13 مهاجرا من جنسية إفريقية، من بينهم 3 نساء، في إطار عمليات الإنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، المنفذة على طول الشريط الساحلي للبلاد.

كما حجزت وحدات القوات البحرية 87.7 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال نفس الفترة.

وأشار البيان، إلى أن هذه النتائج تُؤكد مدى جاهزية ويقظة وحدات قواتنا البحرية في تأمين حدودنا البحرية وحرصها الدائم والمستمر على ضمان سلامة مواطنينا عبر طول الشريط الساحلي للبلاد.