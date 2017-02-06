حث، رئيس الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عبد الله جاب الله الجمعة، إطارته إلى تقديم أسماء تحظى بالقبول والمصداقية لدى المواطنين ضمن القوائم الانتخابية المعول الدخول بها غمار الانتخابات المقبلة.
كما حث الشباب أيضا على ضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة... وخلال التجمع الشعبي الذي نظمه بالمركز الثقافي لبرج منايل ببومرداس، دعا "إلى المشاركة بقوة في التشريعيات القادمة من اجل المساهمة في التغيير "المنشود"، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم أشخاص نزهاء وذوي كفاءة لتمثيل المواطن في مختلف المجالس المنتخبة والمساهمة في معالجة المشاكل الحالية، أين سرد جاب الله جملة من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.
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جاب الله: الحلّ في ترشيح أسماء تحظى بالقبول والمصداقية
كاهنة. إ
حث، رئيس الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عبد الله جاب الله الجمعة، إطارته إلى تقديم أسماء تحظى بالقبول والمصداقية لدى المواطنين ضمن القوائم الانتخابية المعول الدخول بها غمار الانتخابات المقبلة.
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كما حث الشباب أيضا على ضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة... وخلال التجمع الشعبي الذي نظمه بالمركز الثقافي لبرج منايل ببومرداس، دعا "إلى المشاركة بقوة في التشريعيات القادمة من اجل المساهمة في التغيير "المنشود"، مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم أشخاص نزهاء وذوي كفاءة لتمثيل المواطن في مختلف المجالس المنتخبة والمساهمة في معالجة المشاكل الحالية، أين سرد جاب الله جملة من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.