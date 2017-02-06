البحرية تنقذ 11 شخصا بينهم طفلان من الموت

أنقذت القوات البحرية خلال شهر جانفي الماضي 11 شخصا بينهم طفلان، كما أحبطت محاولات هجرة غير شرعية 164 آخر بينهم 3 نساء و6 قصر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه في إطار عمليات إنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، قامت وحدات القوات البحرية عبر مختلف تدخلاتها شهر جانفي، بإنقاذ 11 شخصا من بينهم طفلان و5 قوارب صيد، كما أحبطت القوات ذاتها محاولات هجرة غير شرعية شملت 164 شخص من جنسية جزائرية، من بينهم 3 نساء و6 قصر، بالإضافة إلى 13 مهاجرا من جنسية إفريقية، من بينهم 3 نساء، بالإضافة إلى حجز 87.7 كيلوغراما من الكيف المعالج.